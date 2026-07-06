Tereso Medina advierte crisis de empleo en Matamoros

En cuanto al proceso legal de la empresa, explicó que actualmente se sigue una ruta jurídica encabezada por el sindicato de jornaleros

El líder nacional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Tereso Medina Ramírez, lanzó un fuerte señalamiento sobre la situación laboral en Matamoros, al asegurar que la ciudad enfrenta una marcada ausencia de empleos y que las promesas hechas en años anteriores no se cumplieron.

Señala afectaciones para miles de trabajadores

El dirigente sindical afirmó que no se lograron mejoras salariales ni se concretaron las expectativas que se generaron en su momento, lo que ha derivado en afectaciones directas para los trabajadores tamaulipecos. “Sí se pagó el costo de haber creído en una falsa promesa sindical”, expresó.

Uno de los casos más recientes que ejemplifican esta problemática es el de la empresa Trico, donde más de 2,500 familias quedaron sin sustento tras la pérdida de sus fuentes de empleo. Medina Ramírez subrayó la incertidumbre que enfrentan los trabajadores, principalmente en torno al pago de liquidaciones y su futuro laboral.

“El trabajador vive de su empleo; de ahí depende la educación de sus hijos y el sustento de su familia. Hoy la pregunta es qué va a pasar con ellos”, señaló.

Esperan resolución del proceso legal de la empresa

En cuanto al proceso legal de la empresa, explicó que actualmente se sigue una ruta jurídica encabezada por el sindicato de jornaleros, liderado por Juan Villafuerte, y será en agosto cuando las autoridades determinen si procede el remate o adjudicación de los activos. El objetivo, dijo, es recuperar recursos que puedan ser distribuidos entre los trabajadores afectados.

Sin embargo, advirtió que, incluso en caso de concretarse la venta de activos, existe incertidumbre, ya que los inversionistas suelen rentar los espacios, lo que no garantiza la recuperación total ni la generación inmediata de nuevos empleos.

Propone crear un fondo de protección para trabajadores

Ante este panorama, el líder de la CTM propuso la creación de un fondo de protección para trabajadores desde el inicio de operaciones de las empresas, mediante aportaciones derivadas de las negociaciones colectivas. Este mecanismo, administrado a través de un fideicomiso, permitiría respaldar a los empleados en situaciones de crisis o cierre de compañías.

Finalmente, Medina Ramírez reiteró que la CTM mantendrá su responsabilidad de velar por los derechos laborales, aunque reconoció que el desafío en Matamoros sigue siendo grande ante la falta de oportunidades de empleo y la necesidad de generar condiciones más estables para la clase trabajadora.