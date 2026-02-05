Podcast
Coahuila

Respalda Manolo Jiménez a Tereso Medina para la CTM

El mandatario estatal señaló que la experiencia sindical desarrollada en Coahuila ha permitido consolidar un entorno de paz laboral que protege los empleos

  • 05
  • Febrero
    2026

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, expresó su respaldo al perfil de Tereso Medina como una opción sólida para encabezar la dirigencia nacional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), al considerar que su trayectoria representa un modelo de sindicalismo responsable, equilibrado y con resultados comprobables en estabilidad laboral.

Lo anterior luego del anuncio realizado por el actual secretario general de la CTM, Carlos Humberto Aceves del Olmo, quien informó que no buscará la reelección y concluirá su mandato el próximo 23 de febrero de 2026, decisión que abre formalmente el proceso de sucesión en una de las centrales obreras más importantes del país, donde renovación se definirá durante el XVII Congreso Nacional Ordinario de la organización.

El mandatario estatal señaló que la experiencia sindical desarrollada en Coahuila ha permitido consolidar un entorno de paz laboral que protege los empleos y ofrece certidumbre a las inversiones, en un contexto nacional donde los equilibrios entre trabajadores, empresas y gobierno son determinantes para el desarrollo económico.

De acuerdo con el gobernador, el sindicalismo impulsado en el estado ha priorizado el diálogo permanente y la negociación, evitando posturas extremas que puedan afectar tanto a la clase trabajadora como a la viabilidad de las empresas, lo que ha sido clave para mantener el crecimiento industrial y la atracción de capital.

Modelo laboral con resultados

El esquema laboral de Coahuila ha sido identificado como un referente nacional por su capacidad para enfrentar ajustes económicos y reacomodos productivos sin generar conflictos generalizados, particularmente en sectores estratégicos como el automotriz y el manufacturero.

En ese sentido, el respaldo del Ejecutivo estatal se fundamenta en la contribución de Tereso Medina a la construcción de este modelo, considerado un factor central para preservar empleos formales, fortalecer la productividad y mantener un clima de confianza para el sector empresarial.

Proyección nacional desde Coahuila

El gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que un eventual liderazgo nacional de la CTM con origen en Coahuila permitiría proyectar este modelo de estabilidad laboral a otras regiones del país, contribuyendo a fortalecer el sindicalismo mexicano en una etapa de transformación económica.


