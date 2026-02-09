Podcast
Nacional

Tereso Medina busca dirigir la CTM con planilla de unidad

El secretario general adjunto de la CTM, Tereso Medina, anunció que encabezará la Planilla de Unidad Nacional rumbo al relevo de la dirigencia el 24 de febrero

  • 09
  • Febrero
    2026

El secretario general adjunto de la central obrera, Tereso Medina, anunció su intención de encabezar la llamada Planilla de Unidad Nacional durante el 17 Congreso Nacional Ordinario.

Ante el relevo de la dirigencia nacional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), previsto para el próximo 24 de febrero, en un comunicado, el dirigente coahuilense señaló que decidió participar activamente en la construcción de dicha planilla con el propósito de “fortalecer la cohesión interna, la estabilidad institucional y la defensa firme” de los derechos de los trabajadores.

Medina subrayó que su determinación fue asumida “con responsabilidad, convicción y profundo respeto por nuestra organización”.

Transición institucional y respaldo interno

El aspirante reiteró su respeto a los lineamientos del Comité Nacional y a la conducción del Comisionado Especial para la Coordinación General de los trabajos del Congreso, Ismael Flores Cantú, a fin de garantizar una “transición ordenada, institucional y estatutaria”.

Asimismo, agradeció las muestras de respaldo recibidas por parte de dirigentes de federaciones estatales y regionales, sindicatos nacionales de industria y empresa, así como de delegados y trabajadores afiliados.

La CTM, una de las centrales obreras más grandes del país, cuenta actualmente con más de cuatro millones de trabajadores afiliados.

Contexto del relevo en la central obrera

El pasado 4 de febrero, el actual dirigente nacional de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, informó que no buscará la reelección tras una década al frente de la organización. Argumentó “recomendaciones médicas y la necesidad de dedicar mayor tiempo a mi familia” como razones para dar paso a una nueva dirigencia.

Tras el anuncio, diversos secretarios generales adjuntos comenzaron a movilizarse para contender por la presidencia de la central obrera.

Otros posibles aspirantes

Entre los perfiles que suenan para dirigir la Confederación se encuentran Alfonso Godínez Pichardo, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Ciudad de México; Fernando Salgado Delgado, exdiputado federal del PRI; y Gerardo Cortés García, dirigente del sindicato que agrupa a trabajadores del sector alimentario.

Tereso Medina cuenta con una amplia trayectoria política y sindical, pues ha sido diputado federal, diputado local y senador.

Sin embargo, en 2022 enfrentó un revés al perder el contrato colectivo de la planta General Motors en Silao, Guanajuato, frente al Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA).

El proceso de relevo en la CTM se perfila como uno de los más relevantes en los últimos años para el sindicalismo mexicano, en un contexto de transformación laboral y nuevas dinámicas en la representación de los trabajadores.


Comentarios

