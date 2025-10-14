Cerrar X
06ee647d_44f8_4dbc_a093_4029dbcfc075_03508ccd79
Coahuila

CTM llama a unidad sindical y colaboración frente al T-MEC

Tereso Medina pide fortalecer sindicatos, formar nuevos líderes y unir esfuerzos con gobiernos y aliados trinacionales para proteger a los trabajadores

  • 14
  • Octubre
    2025

Durante su participación en la Segunda Convención Nacional “Sindicalismo Responsable, Progresista y Democrático: Reflexiones y Estrategias en Acción”, el secretario adjunto de la CTM, Tereso Medina Ramírez, hizo un llamado a la unidad del movimiento obrero para fortalecer la defensa de las instituciones y anteponer los intereses del país por encima de los particulares o de grupo.

Afirmó que si al nuevo gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum le va bien, los beneficios también alcanzarán a los trabajadores mexicanos.

e0253412-4c97-49fa-8fc2-def51da6be2a.jpg

En su mensaje ante delegados, líderes sindicales y trabajadores, Medina subrayó la necesidad de replicar este espíritu de colaboración en cada entidad federativa, trabajando de la mano con los gobiernos estatales para enfrentar los retos que representa el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Destacó que el sindicalismo moderno debe actuar con responsabilidad y visión de futuro, adaptándose a las nuevas realidades laborales.

Asimismo, propuso fortalecer las alianzas trinacionales entre sindicatos de América del Norte para compartir conocimientos, asistencia técnica y colaboración mutua sin caer en esquemas de subordinación.

Finalmente, reiteró la importancia de la capacitación continua y la formación de nuevos liderazgos sindicales que impulsen la defensa de los derechos laborales y humanos de los trabajadores.

8aa43e8f-da1b-44f9-9442-6db8b0b47072.jpg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_ebrard_t_mec_49f33bb858
Estima Ebrard para noviembre fin de 'trabas' del T-MEC
jornada_laboral_40_horas_456958f6c1
En noviembre presentarán plan de jornada de 40 horas: Presidencia
sat_sheinbaum_6257e937df
Paro nacional en el SAT no afectará gravemente: Sheinbaum
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_bancos_cibanco_3f74005da0
Recibirán casi 33,000 ahorradores de CIBanco sus depósitos
finanzas_sat_30dbbe6676
Afina SAT ‘dientes legales’ y gana más juicios a contribuyentes
finanzas_d705b81381
Agosto, mes con más quejas ante Prodecon NL
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_14_at_1_23_13_AM_2e1efd5ac2
Avanza un 70% la Carretera Interserrana en tramo estatal
acuerdo_paz_gaza_2866e1bd57
Firman acuerdo de paz en Gaza impulsado por Trump
Whats_App_Image_2025_10_13_at_9_11_36_PM_7c77d506d4
Asesinan a adulto mayor; victimario sería su nieto
publicidad
×