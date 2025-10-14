CTM llama a unidad sindical y colaboración frente al T-MEC

Durante su participación en la Segunda Convención Nacional “Sindicalismo Responsable, Progresista y Democrático: Reflexiones y Estrategias en Acción”, el secretario adjunto de la CTM, Tereso Medina Ramírez, hizo un llamado a la unidad del movimiento obrero para fortalecer la defensa de las instituciones y anteponer los intereses del país por encima de los particulares o de grupo.

Afirmó que si al nuevo gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum le va bien, los beneficios también alcanzarán a los trabajadores mexicanos.

En su mensaje ante delegados, líderes sindicales y trabajadores, Medina subrayó la necesidad de replicar este espíritu de colaboración en cada entidad federativa, trabajando de la mano con los gobiernos estatales para enfrentar los retos que representa el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Destacó que el sindicalismo moderno debe actuar con responsabilidad y visión de futuro, adaptándose a las nuevas realidades laborales.

Asimismo, propuso fortalecer las alianzas trinacionales entre sindicatos de América del Norte para compartir conocimientos, asistencia técnica y colaboración mutua sin caer en esquemas de subordinación.

Finalmente, reiteró la importancia de la capacitación continua y la formación de nuevos liderazgos sindicales que impulsen la defensa de los derechos laborales y humanos de los trabajadores.





