Tamaulipas

Tren embiste camioneta en el centro de Altamira

Una camioneta fue impactada por el ferrocarril en un cruce bajo puente en Altamira; el conductor intentó cruzar sin advertir la cercanía de la locomotora

  • 10
  • Febrero
    2026

Un aparatoso accidente se registró la mañana de este martes en la zona centro de Altamira, luego que el ferrocarril colisionara con una camioneta tipo pick up, color rojo, modelo 1990. 

El percance ocurrió alrededor de las nueve de la mañana en el cruce ferroviario que se localiza debajo del puente vía vehicular.

De acuerdo con los primeros informes, el conductor de la unidad particular intentó cruzar las vías , cuando transitaba sobre la calle Real, sin advertir la cercanía del tren, por lo que fue impactado por la locomotora, recibiendo el golpe en el costado del chofer. 

WhatsApp Image 2026-02-10 at 13.00.04.jpeg

A pesar de lo aparatoso del choque, el automovilista resultó únicamente con golpes contusos y no fue necesario su traslado a un hospital.

Al lugar acudieron elementos de Tránsito para tomar conocimiento de los hechos, quienes realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado de la camioneta al mesón municipal, en tanto se lleva a cabo el deslinde de responsabilidades.


