Embiste tren a camioneta en peligroso cruce en Altamira

Un aparatoso accidente entre un carro tanque del ferrocarril y una camioneta RAM 700 color roja, se registró en el cruce de Calle Cuarta y Avenida Monterrey, en la colonia Sector Miramar, generando la movilización de elementos de Protección Civil y autoridades de vialidad.

La unidad particular era conducida por Rafael Jiménez Hernández, quien afortunadamente resultó ileso, presentando únicamente lesiones menores al momento de abandonar el vehículo.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil, encabezado por Israel Cruz, el percance dejó exclusivamente daños materiales, aunque puso en evidencia nuevamente los riesgos que representa este punto ferroviario, considerado de alta circulación vehicular y constante movimiento de trenes.

Según las primeras versiones, el accidente ocurrió alrededor de las 10 de la mañana, durante maniobras del carro tanque en una zona donde la visibilidad y la atención al entorno resultan fundamentales para evitar incidentes.

Autoridades exhortaron a los automovilistas a mantener precaución extrema al aproximarse a cruces ferroviarios, reducir distractores como el volumen del audio dentro de las unidades y permanecer atentos a las señales auditivas y visuales.

Vecinos del sector han señalado en diversas ocasiones la peligrosidad de esta intersección, donde el constante flujo vehicular y ferroviario incrementa el riesgo de accidentes.

A pesar de lo aparatoso del choque, en esta ocasión no se reportaron víctimas, quedando el incidente únicamente en pérdidas materiales.

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