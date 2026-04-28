Hombre sufre amputación de sus pies tras ser arrollado por tren

Un hombre resultó gravemente lesionado luego de ser arrollado por el ferrocarril, lo que le provocó la amputación de ambas extremidades a la altura de los tobillos, de acuerdo con el reporte actualizado de las autoridades de emergencia.

El lesionado, quien permanece sin identificar, fue localizado con heridas de gravedad y atendido en el cruce ferroviario de la ampliación del bulevar Venustiano Carranza en la zona centro de Ramos Arizpe, por paramédicos, quienes lo trasladaron en estado grave al Hospital Ixtlero para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con las características proporcionadas, se trata de un hombre de complexión delgada, tez morena, estatura aproximada de 1.70 metros y un peso cercano a los 65 kilogramos.

El lesionado vestía playera negra, pantalón de mezclilla negro y calzado de seguridad color café al momento del incidente.

Hasta el momento no se han precisado las circunstancias en las que ocurrió el atropellamiento por el tren, por lo que autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar cómo se registró el accidente.

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