Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
hombre_accidente_tren_7e2697d87a
Coahuila

Hombre sufre amputación de sus pies tras ser arrollado por tren

El lesionado fue localizado con heridas de gravedad y atendido en el cruce ferroviario del bulevar Venustiano Carranza, en la zona centro de Ramos Arizpe

  • 28
  • Abril
    2026

Un hombre resultó gravemente lesionado luego de ser arrollado por el ferrocarril, lo que le provocó la amputación de ambas extremidades a la altura de los tobillos, de acuerdo con el reporte actualizado de las autoridades de emergencia.

El lesionado, quien permanece sin identificar, fue localizado con heridas de gravedad y atendido en el cruce ferroviario de la ampliación del bulevar Venustiano Carranza en la zona centro de Ramos Arizpe, por paramédicos, quienes lo trasladaron en estado grave  al Hospital Ixtlero para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con las características proporcionadas, se trata de un hombre de complexión delgada, tez morena, estatura aproximada de 1.70 metros y un peso cercano a los 65 kilogramos. 

El lesionado vestía playera negra, pantalón de mezclilla negro y calzado de seguridad color café al momento del incidente.

Hasta el momento no se han precisado las circunstancias en las que ocurrió el atropellamiento por el tren, por lo que autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar cómo se registró el accidente.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_04_29_at_1_03_09_AM_2d4477c5bc
Sale del Club de Futbol Monterrey… ¡Su hombre gol!
hombre_antena_ramos_arizpe_30ffed0874
Detona delirio de persecución crisis de hombre que subió a antena
rvdfes_1203b7bec7
Incendio en obra de Moscú deja ocho muertos y heridos
publicidad

Últimas Noticias

20260429_143624_30cb66da50
Pescadores de Veracruz bloquean carreteras en protesta por crisis
nl_complex_33539adc97
Viola empresa suspensión, emite olor tóxico y la vuelven a cerrar
Whats_App_Image_2026_04_29_at_6_17_22_PM_d9f335ebd3
Refuerza DIF de Ciudad Victoria protección a menores
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_29_at_13_54_37_8cf4a6715d
Alertan en NL por lluvias y granizo para esta tarde
linea_6_metro_f4f839dbd0
Comienzan pruebas dinámicas del Monorriel de Línea 6 del Metro
nl_mattel_plomo_4dbbbee043
Fábrica de juguetes en Nuevo León envenena el aire con plomo
publicidad
×