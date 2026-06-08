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Tamaulipas

Ubican más de 3 mil basureros clandestinos en Tamaulipas

En el sur del estado, los tiraderos a cielo abierto son un problema recurrente, y combatirlos requiere romper el ciclo de impunidad.

  • 08
  • Junio
    2026

En Tamaulipas existen en promedio 3 mil botaderos clandestinos en al menos 38 de los 43 municipios del estado.

En la zona sur de la entidad los basureros clandestinos se incrementan por colonias brechas y caminos.

El problema principal radica en dos factores: la proliferación de estos sitios y la falta de la denuncia… la población no lo pone del conocimiento de las autoridades para evitar trámites burocráticos.

Javier Morado, regidor comisionado en servicios públicos dio a conocer que “los basureros clandestinos conllevan riesgos entre ellos la acumulación de gases y materiales inflamable que pueden ocasionar siniestros”

Esta inacción  de la denuncia permite que proliferen  los focos de infección y contaminación.

En el sur de Tamaulipas, los tiraderos a cielo abierto son un problema recurrente, y combatirlos requiere romper el ciclo de impunidad mediante la participación ciudadana y las vías institucionales.


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