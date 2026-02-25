Autoridades ubican 390 basureros clandestinos en Matamoros

El secretario de Medio Ambiente, Alberto Simone, informó que el municipio mantiene un operativo permanente para ubicar y eliminar basureros clandestinos en distintos sectores de Matamoros.

El funcionario señaló que, de manera preliminar, se tienen identificados alrededor de 390 puntos con acumulación irregular de residuos, aunque prevé que la cifra aumente conforme continúen los recorridos.

Explicó que el problema se relaciona con prácticas ciudadanas inadecuadas, ya que algunas personas optan por tirar la basura en sitios cercanos para evitar tenerla frente a sus viviendas.

Simone indicó que el gobierno municipal ha intensificado el servicio de recolección, con todas las unidades operativas en funciones, y subrayó que la estrategia no solo consiste en detectar los focos de contaminación, sino en eliminarlos y promover un cambio de hábitos en la población.

Finalmente, enfatizó que el cuidado ambiental es una responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanía, por lo que llamó a la colaboración social para prevenir nuevos tiraderos ilegales.

Comentarios