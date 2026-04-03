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Tamaulipas

Ubican restos humanos en Tamaulipas; investigan autoridades

El colectivo reiteró su llamado a las autoridades para agilizar los trabajos periciales y garantizar que los restos sean tratados con dignidad

  • 03
  • Abril
    2026

El colectivo de búsqueda Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas reportó el hallazgo de restos óseos humanos que podrían corresponder a entre siete y hasta 14 personas, localizados en un área enmontada al sur de la ciudad de Reynosa.

De acuerdo con la información difundida por el propio colectivo a través de sus canales de comunicación, el hallazgo se realizó la mañana de este viernes 3 de abril, en un predio ubicado a poco más de un kilómetro del Fraccionamiento Puerta Sur, donde los restos fueron encontrados de forma dispersa.

Estiman que restos pertenecerían a varias personas

Edith González, presidenta del colectivo, informó que hasta el momento se han contabilizado múltiples fragmentos óseos, los cuales, por sus características, podrían pertenecer a un número considerable de víctimas.

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Solicitan intervención de autoridades periciales

Ante la magnitud del hallazgo, el colectivo solicitó de manera urgente la intervención del equipo multidisciplinario de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, con el fin de llevar a cabo el procesamiento adecuado de la zona, así como la recolección, análisis e identificación de los restos.

Quinto hallazgo en la semana y el más grande del año

Este descubrimiento representa el quinto punto positivo localizado por el colectivo en lo que va de la presente semana, y el más grande de los 12 sitios detectados en lo que transcurre del año 2026, evidenciando la continuidad de las labores de búsqueda realizadas por familiares de personas desaparecidas en la región.

El colectivo reiteró su llamado a las autoridades para agilizar los trabajos periciales y garantizar que los restos sean tratados con dignidad, además de avanzar en los procesos que permitan brindar certeza a las familias que mantienen la búsqueda de sus seres queridos.

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