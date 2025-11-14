Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_14_T152745_444_022ade17ba
Tamaulipas

Valle de las Biznagas en Bustamante; un tesoro natural en peligro

Se utiliza tradicionalmente para la elaboración de dulces típicos mexicanos, que de no tener permiso de procesarlos, las multas podrías ser acreedor a una multa

  • 14
  • Noviembre
    2025

El Valle de las Viznagas en Bustamante, Tamaulipas, es un lugar único que alberga una gran cantidad de biznagas, específicamente la especie Echinocactus platyacanthus, también conocida como biznaga burra. 

Esta planta es endémica de México, donde Tamaulipas y Bustamante en particular es agraciado por contar con este sitio, cuya especie se encuentra en peligro de extinción debido a la sobreexplotación para la elaboración de dulces de acitrón.

La recomendación de las autoridades municipales a cargo de la presidenta Maricela Rodríguez González es que se tomen la fotografía del recuerdo, las cuiden lo mejor posible y que no traten de extraerlas para llevarlas a sus jardines, porque no es su hábitat natural.  

La biznaga burra está incluida en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 como especie en peligro de extinción.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realiza operativos para frenar el tráfico ilegal de esta especie.

La extracción de biznagas sin permiso es un delito que puede ser sancionado con multas de hasta 100 salarios mínimos.

Características de la Biznaga Burra

  • La biznaga burra puede alcanzar hasta 2 metros de altura y vivir más de 100 años.
  • Sus flores son amarillas y surgen de la lana amarillenta de la corona.
  • El fruto es alargado, de color amarillo y mide de 3 a 8 cm de largo.

Uso Tradicional y Medidas de Preservación

  • La biznaga burra se utiliza tradicionalmente para la elaboración de dulces de acitrón, un producto típico mexicano.
  • Para preservar esta especie, se promueve la creación de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) y se realizan operativos de inspección y vigilancia.

¿Qué Puedes Hacer para Ayudar?

  • No compres productos hechos con biznaga burra si no tienen el permiso correspondiente.
  • Apoya a las autoridades en la protección de esta especie.
  • Difunde la importancia de preservar la biznaga burra y su hábitat.

Comentarios

publicidad
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

85b359a6_9b5d_41c2_916a_a504593cf1f3_e69a7107f7
Marchan en Matamoros por justicia y mayor seguridad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_15_T113901_205_86d6592770
Buen Fin 2025 inicia con alta participación y ventas al alza
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_15_T113609_446_2913b66d71
Colectivo pide sumarse al desfile para visibilizar desapariciones
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_15_3d35e4e923
Dan formal prisión a 'El Cucho' por secuestro de periodista
ICE_Redadas_migrantes_156f6ba773
Confirma EUA inicio de operativos de inmigración en Charlotte
EH_UNA_FOTO_2025_11_15_T161756_935_69898d7a42
Entregan apoyo para afectados por incendio en Valle de Infonavit
publicidad

Más Vistas

nl_aeropuerto_mty_muladar_cbd4509cc0
OMA culpa a aerolíneas por no usar pasillos telescópicos
nl_megadesarrollo_topo_chico_5257f657dc
Sin permiso, desarrolladora inicia ventas de Torres Sendero
operacion_lanza_del_sur_87b406b01f
Lanza EUA 'Operación Lanza del Sur' con portaviones en el Caribe
publicidad
×