El Valle de las Viznagas en Bustamante, Tamaulipas, es un lugar único que alberga una gran cantidad de biznagas, específicamente la especie Echinocactus platyacanthus, también conocida como biznaga burra.

Esta planta es endémica de México, donde Tamaulipas y Bustamante en particular es agraciado por contar con este sitio, cuya especie se encuentra en peligro de extinción debido a la sobreexplotación para la elaboración de dulces de acitrón.

La recomendación de las autoridades municipales a cargo de la presidenta Maricela Rodríguez González es que se tomen la fotografía del recuerdo, las cuiden lo mejor posible y que no traten de extraerlas para llevarlas a sus jardines, porque no es su hábitat natural.

La biznaga burra está incluida en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 como especie en peligro de extinción.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realiza operativos para frenar el tráfico ilegal de esta especie.

La extracción de biznagas sin permiso es un delito que puede ser sancionado con multas de hasta 100 salarios mínimos.

Características de la Biznaga Burra

La biznaga burra puede alcanzar hasta 2 metros de altura y vivir más de 100 años.

Sus flores son amarillas y surgen de la lana amarillenta de la corona.

El fruto es alargado, de color amarillo y mide de 3 a 8 cm de largo.

Uso Tradicional y Medidas de Preservación

La biznaga burra se utiliza tradicionalmente para la elaboración de dulces de acitrón, un producto típico mexicano.

Para preservar esta especie, se promueve la creación de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) y se realizan operativos de inspección y vigilancia.

¿Qué Puedes Hacer para Ayudar?

No compres productos hechos con biznaga burra si no tienen el permiso correspondiente.

Apoya a las autoridades en la protección de esta especie.

Difunde la importancia de preservar la biznaga burra y su hábitat.

