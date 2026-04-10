Reciben con granaderos a campesinos; crece inconformidad

Con un amplio despliegue de elementos de seguridad en accesos y ventanas de la Secretaría de Gobernación, campesinos de distintas regiones del país fueron recibidos este día para dar inicio a una mesa de negociación que definirá la continuidad o suspensión de sus protestas.

Desde temprana hora, productores del campo —incluidos representantes de Tamaulipas— arribaron a la sede federal, donde se encontraron con un dispositivo de granaderos que fue calificado como excesivo y ofensivo por parte de los manifestantes.

¿Por qué inconformó la presencia de granaderos en Gobernación?

Los inconformes señalaron que la presencia de este operativo de seguridad envía un mensaje negativo, especialmente al tratarse de una convocatoria realizada por la propia autoridad para retomar el diálogo, lo que consideran un mal inicio en las negociaciones.

¿Qué se discute en la mesa de negociación?

La reunión se desarrolla a puerta cerrada, mientras los campesinos mantienen la expectativa de alcanzar acuerdos que atiendan sus demandas, principalmente en materia de apoyo al sector agrícola.

Campesinos habían suspendido bloqueos recientes

Cabe recordar que en días recientes, los propios productores accedieron a suspender los bloqueos en carreteras, casetas de peaje y puentes internacionales, como muestra de confianza en la apertura al diálogo por parte del Gobierno Federal.

¿Podrían retomarse las protestas este fin de semana?

Sin embargo, advirtieron que, en caso de no obtener resultados favorables, las movilizaciones podrían retomarse este mismo fin de semana, reactivando las protestas en distintas vías de comunicación del país.

Se espera que sea durante la tarde de este día cuando se den a conocer los posibles acuerdos alcanzados entre ambas partes.

Comentarios