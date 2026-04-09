Engañan a regios con paquetes turísticos ‘fantasma’

Los fraudes siguen siendo el “pan de cada día” de los regios, pues, aparte de los de grandes dimensiones —como se han dado con las Sofomes o apps de inversión—, también siguen reportándose en agencias de viajes.

Tal es el caso de la agencia “Safe Travel”, que de “safe” no tuvo nada, pues hasta el momento suma 185 denuncias penales por un monto de casi $9 millones de pesos.

Fraude en viajes golpea a familias regias

Tan solo 50 de los afectados pertenecen a una familia regia y sus allegados, quienes habían comprado paquetes de viaje para celebrar, en enero pasado, un quinceañero en Cancún, los cuales reclaman un desfalco de medio millón de pesos.

El caso de “Safe Travel” ya escaló a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL), donde hay al menos cuatro carpetas de investigación abiertas con 185 afectados y denuncias penales contra los presuntos responsables, que serían los hermanos Karen y Alfredo Perales, y el esposo de esta, Jonathan Ortega.

La agencia de viajes, ubicada en Apodaca, ya fue asegurada en noviembre del año pasado por la FGJNL, pero los presuntos responsables se dieron a la fuga y los afectados reclaman su dinero.

Viaje de XV años terminó en estafa

La familia afectada es la de Ana Soto, vecina de Apodaca, quien junto con parientes y amigos había separado fecha para viajar a Cancún en enero de este año, con el fin de festejar allá los XV años de su hija Analia.

A la quinceañera en la playa iban a asistir 50 personas que desde enero del año pasado empezaron a pagar sus viajes, a las cuales les desfalcaron $500,000 pesos de puros anticipos.

Soto llegó a esta agencia, ya que su sobrina Anette Soto era amiga desde hace casi 15 años de Alfredo Perales, uno de los colaboradores y hermano de Karen, dueña de la agencia, por lo cual se tenían confianza.

“Nosotros llegamos a esta agencia por mi sobrina, porque los dueños eran amigos de ella y fue en febrero del 2025 que separamos el viaje para viajar en enero del 2026; entonces nos ajustaron los abonos y nuestro último pago era en noviembre, pero a finales de octubre nos enteramos de todo (lo de los fraudes)".

“Éramos aproximadamente 50 personas, entre hermanos, sobrinos, sobrinas, primas, vecinos, y fácil ya habíamos dado más de $500,000 pesos entre todos y muchas familias ya habían liquidado sus viajes”, relató la afectada.

Agentes también fueron afectados

Sin embargo, los clientes de esta agencia no fueron los únicos estafados, pues agentes de viajes que se dedicaban a encontrar a los mismos clientes también fueron defraudados y en algunos casos señalados injustificadamente de ser parte de los fraudes.

Tal fue el caso de Carlos Omar, quien era el agente que le vendió el viaje a Ana Soto, a quien algunos señalaron por presuntamente estafarlos; sin embargo, él aseguró que solo era un intermediario y jamás pasó un solo peso por sus manos.

“La mayoría de la gente era familia y entendió que yo no tenía nada que ver; yo no hice nada al respecto de una estafa, pero sí hubo señalamientos en mi contra".

“Pero sí había más de 100 agentes que tenían viajes con gente externa y sí les reclamaron por culpa de los fraudes”, agregó Carlos Omar.

Defraudan hasta a sus agentes

Así mismo, Kaira Tovanche, exagente de Safe Travel, mencionó que ella tenía una clienta con un viaje a Cancún para noviembre del 2025, el cual estaba todo liquidado; sin embargo, pocos días antes del viaje revisaron con el hotel, pero les dijeron que había sido cancelado y les devolvieron el dinero a la agencia, pero su cliente se quedó sin ver ese dinero desde entonces.

“Yo la verdad me siento mal con esa clienta, porque confiaron en mí y más porque yo los conocía desde hace muchos años (a Karen y Alfredo), pensé que eran personas de confianza y por eso trabajaba con ellos y no me lo esperaba".

“Cuando todo esto pasó, Alfredo obviamente sabía; su hermana es la dueña de la agencia, él sabía lo que estaba pasando y no nos advirtió, a pesar de que éramos amigos muy allegados, no nos dijo nada”, agregó Kaira Tovanche.

La agencia de viajes, Safe Travel, era un negocio familiar iniciado por Karen Perales, en el cual trabajaban directamente su hermano Alfredo Perales, su esposo Jonathan Ortega y amigos cercanos.

Esta agencia tenía más de cinco años de operación; sin embargo, fue hasta finales de octubre del 2025 que, sin previo aviso, los responsables se desaparecieron, dejando a la deriva a los agentes.

185 denuncias penales

En noviembre, Karen Perales indicó que se haría cargo de reembolsar el dinero de los clientes afectados; sin embargo, esto no sucedió y al menos 185 personas interpusieron denuncias ante la Fiscalía General por fraude.

“Delito de fraude presuntamente cometido por la agencia, a través del ofrecimiento de servicios para la gestión de boletos de avión y paquetes turísticos, según denuncias presentadas”, indica una ficha compartida por la FGJNL.

Hasta el momento, el lugar donde se encontraba la agencia en la colonia Las Margaritas en Apodaca está incautado por la autoridad.

Sin embargo, tanto Karen como Alfredo se dieron a la fuga y se desconoce su paradero.





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