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Coahuila

Coahuila acumula cientos de accidentes ferroviarios

Por municipios, la mayor concentración de casos se registra en la región sureste: Saltillo suma 210 accidentes, seguido de Ramos Arizpe con 151.

  • 10
  • Abril
    2026

El choque entre un tren y un transporte de personal de la empresa DM Control, que dejó un trabajador muerto y 15 lesionados la madrugada del jueves 9 de abril de 2026 en Saltillo, volvió a evidenciar el alto riesgo de los cruces ferroviarios en la región sureste de Coahuila.

El accidente ocurrió en el cruce de los bulevares Vito Alessio Robles y Nazario Ortiz Garza, cuando la unidad que trasladaba trabajadores de General Motors fue impactada al intentar cruzar las vías, en uno de los puntos con mayor historial de incidentes en la ciudad.

¿Cuántos accidentes ferroviarios se han registrado en Coahuila?

De acuerdo con registros de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), entre 2020 y septiembre de 2024 se documentaron 407 accidentes ferroviarios en Coahuila, lo que coloca a la entidad entre las de mayor incidencia en este tipo de siniestros.

En un corte más amplio, la misma dependencia reporta que del 6 de octubre de 2016 al 31 de octubre de 2025 se acumularon 694 accidentes ferroviarios en el estado, de los cuales 324 fueron choques con vehículos, 200 descarrilamientos, 72 personas arrolladas y 22 rozamientos.

Saltillo y Ramos Arizpe concentran la mayoría de casos

Por municipios, la mayor concentración de casos se registra en la región sureste: Saltillo suma 210 accidentes, seguido de Ramos Arizpe con 151 y Torreón con 71, lo que refleja la presión en zonas con alta actividad industrial y movilidad de transporte de personal.

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¿Por qué son peligrosos los cruces ferroviarios en la región?

Además, la ARTF ha identificado que en esta región existen más de 20 cruces ferroviarios a nivel, muchos de ellos sin infraestructura de protección como plumas, semáforos, señalización o sistemas automatizados de alerta.

El historial reciente confirma que el riesgo es constante. Tan solo en 2025 y lo que va de 2026 se han registrado múltiples accidentes en cruces de Saltillo y Ramos Arizpe, principalmente por vehículos que intentan cruzar sin calcular la velocidad del tren o ignorando las condiciones de seguridad.

Exhortos sin solución estructural en cruces ferroviarios

Ante este panorama, el Congreso del Estado de Coahuila ha emitido exhortos para que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la propia ARTF refuercen la seguridad en estos puntos, mediante la instalación de barreras físicas y señalización adecuada, sin que hasta el momento se reporten soluciones estructurales concluidas.

Crecimiento industrial eleva riesgo en cruces ferroviarios

A este rezago se suma el crecimiento industrial de la región y la expansión de proyectos ferroviarios, particularmente en la zona de Derramadero, lo que incrementará el flujo de trenes y, con ello, la exposición al riesgo en los cruces urbanos.


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