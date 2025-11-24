Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_24_at_12_38_09_AM_a37cebfddf
Tamaulipas

Ven a Nuevo Laredo como el epicentro del 'megaparo'

Bloqueos a puentes internacionales afectarían el transporte de carga y tránsito de personas hacia Laredo, pero también la logística de mercancías hacia México

  • 24
  • Noviembre
    2025

La frontera más importante de América Latina podría vivir hoy uno de sus días más tensos del año. La Aduana de Nuevo Laredo —responsable de más del 40% del comercio terrestre entre México y Estados Unidos— fue confirmada como un punto crítico dentro del paro nacional convocado por organizaciones de transportistas y agricultores. 

El anuncio encendió las alarmas: un bloqueo o restricción de acceso en este punto podría paralizar exportaciones, detener cruces comerciales, generar filas kilométricas y golpear de lleno a maquiladoras, fleteras, operadores logísticos y miles de personas que dependen de la movilidad diaria entre ambos países. 

Entre el 20 y 21 de noviembre, voceros de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) reiteraron que la protesta del 24 de noviembre sigue firme y sin cambios. 

Ambas organizaciones señalaron que Nuevo Laredo permanece marcado como zona estratégica, junto con otras aduanas de alto impacto como Manzanillo y Veracruz. 

¿Qué podría bloquearse en Nuevo Laredo? 

Aunque los convocantes no detallaron qué puente internacional sería afectado, sí confirmaron que las acciones contemplan: 

1. Accesos a los puentes internacionales 

  • Cierres parciales o totales en rutas hacia los puentes de carga y comerciales.
  • Afectaciones en los accesos a zonas aduaneras y patios fiscales. 

2. Conexiones carreteras clave 

  • Posibles bloqueos en la Carretera Nacional (85), vital para el transporte de carga. 
  • Interrupciones en rutas utilizadas por tráileres. 
  • Riesgo de embotellamientos en el Libramiento Oriente. 
  • El impacto no sería menor: el bloqueo alcanzaría tanto al transporte pesado como a exportadores, maquiladoras y operadores que dependen del flujo continuo hacia Laredo, Texas. 

¿Qué impacto tendría en la ciudad? 

  • Demoras considerables en exportaciones hacia Estados Unidos. 
  • Interrupciones logísticas hacia patios de carga y zona aduanera. 
  • Filas de camiones de hasta varias horas en los accesos a puentes internacionales. 
  • Retrasos para miles de operadores que cruzan diariamente entre ambas ciudades. 
  • Afectaciones directas a maquiladoras, que operan bajo esquemas de suministro justo a tiempo.

Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_23_at_7_44_40_PM_a4dbd81283
Nuevo Laredo podría convertirse en epicentro de paro nacional
Whats_App_Image_2025_11_23_at_6_24_55_PM_a0d976fec4
IP de Coahuila respalda paro y exige seguridad en carreteras
EH_UNA_FOTO_516d1294ff
Oficinas de Reynosa operan con normalidad tras paro en el SAT
publicidad

Últimas Noticias

vivienda_bienestar_sheinbaum_75a7830ad8
Más de 6 mil casas serán entregadas este año: Federación
EH_DOS_FOTOS_2025_11_24_T084851_264_df81bf7c3a
Dan alta a última víctima internada por explosión de pipa en Cdmx
70_millones_medicamentos_2f539c5879
Se han entregado más de 70 millones de medicamentos: Gobierno
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_11_22_T122357_787_c2b60f9fa5
Fallece actor Xavier del Valle, de 'El Señor de los Cielos'
EH_UNA_FOTO_1_ab0db635aa
Amor por los Desaparecidos localiza cuerpo de mujer en Reynosa
EH_UNA_FOTO_2025_11_22_T073131_159_f0c8c2444d
Hallan restos óseos en crematorio ilegal de mascotas en Monterrey
publicidad
×