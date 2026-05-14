Entregan más de 600 lentes en un mes en Matamoros

Más de 600 lentes han sido entregados en lo que va del mes como parte del programa municipal “Ojos que sí ven, corazón que sí siente”, informó la secretaria de Bienestar Social, Perla Medina, quien destacó que el beneficio representa un ahorro considerable para las familias.

De acuerdo con los datos proporcionados, durante el año pasado se distribuyeron 8 mil 400 lentes, cifra que refleja la alta demanda de este tipo de apoyos en la ciudad.

La funcionaria explicó que el costo de unos lentes en el mercado puede oscilar entre 4 mil y 5 mil pesos, dependiendo del armazón y la graduación, por lo que el programa se convierte en una alternativa importante para personas que no pueden cubrir ese gasto.

“Es un apoyo muy bueno para quienes lo requieren”, señaló, al subrayar que los beneficiarios logran evitar un desembolso significativo en su economía familiar.

En cuanto a los requisitos, indicó que el programa está dirigido a personas a partir de los 10 años de edad.

En el caso de menores, deben acudir acompañados de su padre o tutor y presentar acta de nacimiento.

El programa mantiene una demanda constante, principalmente entre estudiantes y personas con dificultades económicas, quienes encuentran en este apoyo una opción accesible para atender problemas de salud visual.

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