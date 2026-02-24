Podcast
Tamaulipas

'Regrese en un año'; dice IMSS a paciente con cuerpo paralizado

Al hombre lo ven en los IMSS de Madero y el de Monterrey; se tiene que operar; sin embargo, cada vez que acude, le aplazan la cita

Un viacrucis enfrenta un derechohabiente del IMSS en Madero, Tamaulipas, pues su cuerpo va perdiendo fuerza debido a hernias y le pasaron cita médica hasta dentro de un año.

Para Pedro Ruiz, el paso del tiempo es un lastre; el dolor incrementa debido a que su cuerpo se colapsa, al igual que la columna. Las hernias le oprimen dos vértebras y afectan el desarrollo del sistema nervioso, pero esto de nada vale; su médico lo puede atender hasta mayo del 2027.

Al hombre lo ven en los IMSS de Madero y el de Monterrey; se tiene que operar; sin embargo, cada vez que acude, le aplazan la cita, lo cual se vuelve cada vez más problemático, pues las hernias lo agobian y paralizan, dificultando su traslado.

“De Monterrey ya son tres idas que voy; la primera me preguntaron: ‘¿Se quiere operar? 'Pues claro, a eso vengo'. El doctor de aquí es el doctor Salinas, que me está atendiendo. Ya ahorita va por cuenta mía porque yo no me puedo subir al autobús”, reclamó.

Un largo año tendrá que pasar para que los médicos del IMSS decidan el paso a seguir.


