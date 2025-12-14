Activan estrategia invernal para proteger a familias coahuilenses

Frente a la llegada de temperaturas extremas y posibles heladas en distintas zonas del estado, el Gobierno de Coahuila puso en operación el Plan de Respuesta Invernal 2025–2026, una estrategia integral diseñada para reducir riesgos y brindar atención oportuna a la población durante la temporada de frío.

El subsecretario de Protección Civil, Ramiro Durán García, explicó que el plan se sustenta en la coordinación constante entre autoridades estatales, municipales y federales, así como en el trabajo conjunto con cuerpos de emergencia.

Subrayó que la prioridad es anticiparse a las contingencias mediante monitoreo permanente de las condiciones climatológicas y la emisión de avisos preventivos para proteger especialmente a los grupos más vulnerables.

Dentro de este operativo se encuentra activa una red de más de un centenar de refugios temporales en los 38 municipios, listos para recibir a personas que requieran resguardo.

Paralelamente, brigadas especializadas realizan recorridos de supervisión en colonias, comunidades rurales y vialidades para detectar situaciones de riesgo, auxiliar a automovilistas y apoyar a personas en situación de calle, reiterando a la ciudadanía la importancia de reportar emergencias al número 9-1-1.

