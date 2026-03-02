Podcast
Proponen reforma para frenar sobrepoblación de animales en México

El senador Luis Fernando Salazar impulsa cambios legales para reforzar esterilización y adopción ante la crisis de perros y gatos en situación de calle

  • 02
  • Marzo
    2026

En el marco del Día Mundial de la Esterilización Animal, el senador Luis Fernando Salazar ha presentado una iniciativa de reforma legal y un Punto de Acuerdo con el objetivo de abordar de raíz la sobrepoblación y el abandono de animales de compañía en México. Las propuestas buscan fortalecer de manera permanente las acciones de esterilización, adopción, registro y tenencia responsable.

El legislador destacó la magnitud del problema, recordando que, a pesar del reconocimiento constitucional de la protección animal, México enfrenta una crisis creciente. Se estima que aproximadamente 29.7 millones de perros y gatos viven en situación de calle, cifra que posiciona al país en el primer lugar de América Latina en cuanto a animales en la vía pública. Salazar enfatizó que la esterilización es una política preventiva fundamental para evitar sufrimiento y proteger a las comunidades.

df7122ed-daf2-4d27-b9a5-fccfc5c2ddcf.jpeg

Salazar subrayó los múltiples impactos del abandono animal, que van desde la salud pública, con riesgos de mordeduras y enfermedades zoonóticas, hasta la seguridad comunitaria y la presión sobre los servicios municipales. Por ello, recalcó la urgencia de transitar de acciones aisladas a políticas públicas consistentes y permanentes que promuevan la prevención, la información y la corresponsabilidad entre ciudadanos y autoridades.

En particular, el senador señaló la crítica situación en Torreón, donde se estima que alrededor del 30% de los perros viven en la calle y la población continúa en aumento. La adopción, lamentablemente, sigue siendo insuficiente, con apenas un 6% de los animales callejeros logrando encontrar un hogar, lo que evidencia la necesidad apremiante 


