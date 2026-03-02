Inicia CDHEC gira en Torreón para fortalecer derechos humanos

El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), José Ángel Rodríguez, ha dado inicio a su gira de trabajo por la región laguna, comenzando en el municipio de Torreón. Esta visita busca fortalecer el compromiso de la CDHEC con la promoción y defensa de los derechos humanos en la entidad.

Durante su recorrido, Rodríguez se reunió con el rector de la Universidad Tecnológica de Torreón (UTT), Carlos Alberto Centeno. En esta reunión, se abordaron temas cruciales como la firma de un próximo convenio y la planificación de actividades destinadas a ofrecer cursos y capacitaciones a la comunidad estudiantil, en colaboración con la CDHEC.

Como parte de los esfuerzos para fomentar la cultura de los derechos humanos, se anunció la presentación de la obra de teatro ‘Céfiro’, un material original de la Comisión. Esta obra, que se presentará por segunda vez en el estado, tiene como objetivo llegar al público en general y se prevé que se estrene próximamente en Torreón, tras su exitosa primera edición en Parras de la Fuente el año anterior.

Además, se llevaron a cabo entregas y renovaciones de distintivos a “Empresas Comprometidas con los Derechos Humanos”, destacando a Greenwood Hotel y Rogma Biotechnologies como las primeras en recibir estas distinciones en la región laguna este año.

