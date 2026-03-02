Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
7d52f60f_c2ca_4a39_8ca9_551179aa2746_ca513d7fe5
Coahuila

Inicia CDHEC gira en Torreón para fortalecer derechos humanos

El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, José Ángel Rodríguez, arrancó actividades en Torreón con acuerdos y reconocimientos a empresas

  • 02
  • Marzo
    2026

El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), José Ángel Rodríguez, ha dado inicio a su gira de trabajo por la región laguna, comenzando en el municipio de Torreón. Esta visita busca fortalecer el compromiso de la CDHEC con la promoción y defensa de los derechos humanos en la entidad.

Durante su recorrido, Rodríguez se reunió con el rector de la Universidad Tecnológica de Torreón (UTT), Carlos Alberto Centeno. En esta reunión, se abordaron temas cruciales como la firma de un próximo convenio y la planificación de actividades destinadas a ofrecer cursos y capacitaciones a la comunidad estudiantil, en colaboración con la CDHEC.

Como parte de los esfuerzos para fomentar la cultura de los derechos humanos, se anunció la presentación de la obra de teatro ‘Céfiro’, un material original de la Comisión. Esta obra, que se presentará por segunda vez en el estado, tiene como objetivo llegar al público en general y se prevé que se estrene próximamente en Torreón, tras su exitosa primera edición en Parras de la Fuente el año anterior.

Además, se llevaron a cabo entregas y renovaciones de distintivos a “Empresas Comprometidas con los Derechos Humanos”, destacando a Greenwood Hotel y Rogma Biotechnologies como las primeras en recibir estas distinciones en la región laguna este año.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

1497733_6faad441bd
Coahuila pide analizar violencia vicaria en Código Penal
portaviones_francia_mediterraneo_e14d78bd6d
Envía Francia portaaviones de propulsión nuclear al Mediterráneo
ataque_perro_menor_coahuila_d745e5f7c4
Video: Ataca perro a niña en vivienda de Frontera, Coahuila
publicidad

Últimas Noticias

escena_game_of_thrones_6c963fbd04
Warner Bros estaría preparando una película de 'Game of Thrones'
escena_el_yerno_692bc436cb
Estrenará Gerardo Naranjo 'El yerno' el próximo 1 de mayo
pentagono_a9b06d583e
Pentágono identifica a militares muertos en ataque iraní
publicidad

Más Vistas

nico_sanchez_interino_rayados_ad45746d61
Designan a Nicolás Sánchez como técnico interino de Rayados
229_A4073_copia_5bf555ac5a
IMSS arranca draft 2026 para contratar especialistas
SAMUEL_garcia_fuerza_civil_2828fd3e42
Fortalece Samuel García nuevo cuartel de Fuerza Civil
publicidad
×