Coahuila

Endurecen castigos por incendios en Coahuila

El Estado no permitirá que reincidan los incendios urbanos y forestales como en años anteriores, por lo que tomarán medidas duras contra quien los ocasione

  • 03
  • Marzo
    2026

Con el objetivo de frenar la incidencia de incendios forestales y urbanos, el Gobierno de Coahuila fortaleció el marco legal para sancionar a quienes los provoquen, estableciendo multas que pueden ir desde los $3,000 pesos hasta superar los $2 millones, además de penas de hasta ocho años de prisión en casos forestales. 

El subsecretario de Protección Civil del estado, Ramiro Durán García, explicó que las reformas recientes contemplan el incremento al doble de las sanciones contra responsables de incendios forestales, propuesta impulsada por la diputada Luz Elena Morales. Asimismo, los incendios urbanos ya fueron incorporados al Código Penal, lo que permite proceder penalmente contra quienes incurran en esta conducta. 

Como ejemplo del riesgo actual, mencionó el incendio registrado recientemente en el municipio de Múzquiz, donde alrededor de 100 hectáreas de pastizal resultaron afectadas. El siniestro fue controlado antes de extenderse hacia la zona boscosa, gracias a la intervención coordinada de autoridades de los tres niveles de gobierno. 

Durán García señaló que estas acciones forman parte de la estrategia preventiva instruida por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, particularmente ante un año catalogado como de alto riesgo. 

Detalló que las lluvias registradas en 2025 permitieron revertir la sequía, pero también generaron una considerable cantidad de vegetación que, tras las heladas de finales de año, se secó y ahora representa material altamente inflamable. 

Ante la proximidad del periodo vacacional de Semana Santa, se instalarán módulos de supervisión y orientación en conjunto con los 38 municipios del estado. Además, se mantendrá coordinación con entidades vecinas como Nuevo León, Durango y Chihuahua para reforzar la vigilancia en las zonas limítrofes. 

Finalmente, el funcionario subrayó que, si bien la prioridad es evitar nuevos incendios, quienes sean sorprendidos provocándolos enfrentarán sanciones económicas elevadas y procesos penales conforme a la ley.


