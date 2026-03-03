Lila Downs lanza album como respuesta a la ansiedad social

Con el corazón adolorido por la tensa situación entre Estados Unidos y México, la cantautora mexicoestadounidense con raíces indígenas, Lila Downs, asegura que ha tenido que alejarse de las noticias para tener un poco de paz y, en su lugar, escribir cumbias como "Cambias mi mundo", inspirada en la fortaleza de las mujeres jóvenes.

“Crecí con unos padres que siempre tenían prendidas las noticias. Hasta la fecha, cuando voy a ver a mi madre, las tiene puestas a todo volumen, pero a mí me provoca mucha ansiedad”, dijo la artista tras lamentar que, aunque ella no votó por Donald Trump, una gran parte de los latinos (45 %) sí lo hizo.

La ganadora del Grammy cuenta que decidió levantar el telón de su próximo disco con "Cambias mi mundo", acompañada de la rapera mexicoestadounidense Snow Tha Product, a quien admira por visibilizar las diferencias políticas dentro de la comunidad latina en Estados Unidos, como lo hizo con "Sábado", una crítica al votante de Trump y a la frustración generada por las deportaciones masivas de migrantes.

“Veo a las mujeres que estamos tomando ya el machete, como lo hago aquí en esta ilustración del compañero (zapoteco Alex José)», sostiene mientras señala la portada de 'Cambias mi Mundo', en la que se le ve a Downs fuerte, armada y rodeada de maíz.

La también antropóloga explica esta unión de las mujeres como uno de los muchos fenómenos de la era digital, una etapa que define como revolucionaria, porque, más allá de las fronteras y los cerros, podemos comunicarnos.

Con 57 años y un extenso repertorio musical, la artista de origen tricultural no sabe si ha cambiado al mundo, pero sí se pregunta cómo hacerlo desde una emoción universal, que escape a los parámetros de la avaricia o de la cultura basada en la mentira, la cual, afirma, predomina” en la actualidad.

“En este momento de mi vida aprendí que te cambias a ti misma; cambias desde acá (señala su corazón), desde adentro, desde tu manera de pensar, de pacificar y de entrar con todo tu corazón a las cosas”, expresa sobre esta nueva etapa en la que vio nacer este disco, el primero en el que todas las composiciones son completamente suyas.

