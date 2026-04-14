Acusan a Román Cepeda por corrupción en crisis de agua en Torreón

El senador Luis Fernando Salazar ha denunciado al alcalde Román Cepeda por presuntos actos de corrupción en medio de una crisis de desabasto de agua que afecta a miles de familias en la ciudad. Salazar calificó de inaceptable que, a cinco años de gobierno y con presupuestos históricos, la situación del agua en Torreón siga empeorando.

Señalamientos por falta de acceso al agua

“No es posible que, con los recursos que ha tenido esta administración, los ciudadanos continúen careciendo de acceso al agua potable”, afirmó.

El legislador criticó que los recursos públicos no se hayan utilizado para atender las necesidades urgentes de la población, sino que se hayan destinado a obras faraónicas que han colapsado la movilidad urbana.

“Todo apunta a posibles sobrecostos y precios inflados, lo que parece ser parte del estilo de gobierno de Román Cepeda”, agregó. Salazar también mencionó el proyecto "Agua Saludable para La Laguna", que debía resolver el problema del abasto de agua, pero cuya falta de ejecución se ha visto afectada por negligencia y corrupción en el sistema municipal de aguas.

Denuncias por desvío y fallas en infraestructura

Además, el senador ha presentado denuncias contra Cepeda y otros funcionarios, argumentando que la corrupción ha desviado recursos públicos que debieron invertirse en infraestructura. Subrayó que el sistema hidráulico está prácticamente colapsado debido a fugas de agua, resultado del abandono y la falta de mantenimiento.

“Es inaceptable que más de la mitad del agua que debería llegar a las familias se esté desperdiciando”, enfatizó. Aunque ha impulsado acciones emergentes para llevar agua a las colonias más afectadas, Salazar exigió un gobierno que asuma su responsabilidad y trabaje en soluciones duraderas.

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