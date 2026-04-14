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Coahuila

Protestan padres por falta de docente en escuela primaria

En un llamado público a la Secretaría de Educación, los padres solicitaron que se garantice el derecho a una educación de calidad para sus hijos

  • 14
  • Abril
    2026

Este martes, padres de familia de la escuela primaria Francisco de Urdiñola llevaron a cabo la toma de las instalaciones del plantel, exigiendo la asignación de un maestro para el grupo de segundo grado, sección B.

Los padres están preocupados, ya que sus hijos han estado sin clases durante prácticamente todo el ciclo escolar debido a constantes permisos y licencias de la maestra titular.

La situación provocó la presencia de la inspectora de zona, Socorro, quien, a pesar de las quejas de los padres, permitió el acceso a los estudiantes de otros grados, argumentando que era una solicitud de la mayoría de los padres de esos grupos.

Exigen solución a la Secretaría de Educación

Los padres de familia expresaron su decepción ante la falta de respuestas efectivas a sus demandas. Mientras tanto, los alumnos de segundo grado han sido reubicados en otros salones, quedando bajo la tutela de maestros de diferentes grados, lo que ha generado aún más inquietud.

En un llamado público a la Secretaría de Educación, los padres solicitaron que se garantice el derecho a una educación de calidad para sus hijos. Aclararon que no tienen nada en contra de la maestra, quien ha solicitado licencias por motivos médicos, pero enfatizaron la necesidad de que sus hijos reciban las clases que les corresponden según su edad.


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