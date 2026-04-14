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Coahuila

Analizan sancionar a padres por permitir a menores conducir motos

El municipio de Ramos Arizpe busca reducir los riesgos tanto para quienes conducen motocicletas como para automovilistas, ante el incremento de accidentes

  • 14
  • Abril
    2026

Tras la reciente racha de accidentes de motocicleta con víctimas mortales en Ramos Arizpe, el municipio evalúa aplicar sanciones a padres de familia que permitan que menores de edad conduzcan este tipo de vehículos.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que el tema será analizado en una mesa de seguridad, donde se revisarán las medidas legales y administrativas para frenar este problema que ha cobrado vidas en las últimas horas.

Señaló que uno de los principales factores detrás de los accidentes es la conducción a exceso de velocidad, principalmente durante la noche, sumado a condiciones como falta de iluminación, uso de alcohol, ausencia de casco y la circulación sin licencia o documentación.

El edil advirtió que existe una corresponsabilidad directa de los padres cuando permiten que menores conduzcan motocicletas, por lo que se busca establecer mecanismos que los obliguen a asumir las consecuencias de estas decisiones.

Indicó que entre las acciones que se contemplan está el aseguramiento de motocicletas que no cuenten con placas, papeles o licencia, así como la aplicación de sanciones económicas, aunque precisó que aún no se han definido los montos ni el esquema final.

Recordó que en operativos recientes se retiraron más de 50 motocicletas que circulaban en condiciones irregulares, lo que permitió contener temporalmente este tipo de prácticas.

Finalmente, subrayó que el objetivo es reducir los riesgos tanto para quienes conducen motocicletas como para automovilistas, ante el incremento de accidentes graves en el municipio. 


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