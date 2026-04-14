Promueven mediación para conflictos vecinales en Coahuila

El diputado Gerardo Aguado Gómez, junto con el Grupo Parlamentario Alianza Coahuila del Partido Acción Nacional, presento un punto de acuerdo con el propósito de fortalecer la paz social y mejorar la calidad de vida en las familias de Coahuila. Esta iniciativa exhorta a los 38 municipios del estado a crear o actualizar sus reglamentos de convivencia vecinal.

La propuesta busca proporcionar a los ayuntamientos herramientas legales que faciliten la prevención y resolución pacífica de conflictos entre vecinos, especialmente en fraccionamientos, colonias y barrios. Se propone la implementación de mecanismos de mediación, conciliación y participación ciudadana.

Gerardo Aguado Gómez destacó la importancia de la convivencia vecinal como fundamento para comunidades seguras y armoniosas. “Con reglas claras y mecanismos de mediación, podemos prevenir conflictos y fortalecer la participación ciudadana en la solución de problemas cotidianos”, afirmó.

Buscan atender conflictos comunes entre vecinos

Esta iniciativa también se alinea con los principios de justicia cívica, promoviendo la mediación y conciliación como alternativas para resolver conflictos, lo que permitirá a los municipios atender eficazmente las demandas ciudadanas y fortalecer la cohesión social.

Entre las principales problemáticas que se pretenden atender se encuentran:

• Ruido excesivo por fiestas o establecimientos.

• Invasión de estacionamientos y uso indebido de espacios comunes.

• Tenencia de mascotas.

• Manejo de basura y limpieza.

• Cuotas de mantenimiento y vigilancia.

• Instalación de negocios en zonas habitacionales

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