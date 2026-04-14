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EUA celebrará 250 años con conciertos y grandes estrellas

Para el aniversario 250 de su independencia de EUA, artistas como Bruce Springsteen y Bon Jovi encabezarán dos noches de música en Nueva Jersey

  • 14
  • Abril
    2026

Para cualquier país, su independencia es una fecha muy importante y Estados Unidos no se queda atrás, pues para la celebración de su aniversario 250 se decidió hacer un show con grandes artistas.

Dentro de la extensa lista de artistas que se presentarán en Nueva Jersey durante dos noches de concierto, destacan algunos nombres como Bruce Springsteen, Jon Bon Jovi, Jackson Browne y la New Breed Brass Band.

A través de un comunicado, el Centro Bruce Springsteen para la Música Estadounidense de la Universidad de Monmouth anunció que el concierto "Music America: "The Songs that Shaped Us" se llevará a cabo los días 4 y 5 de julio en el Ocean First Bank Center.

Los conciertos serán previos a la inauguración de ese centro especializado en 'The Boss' el 7 de junio.

En los conciertos, cada artista interpretará canciones emblemáticas de la historia de la música de Estados Unidos en diferentes géneros, yendo desde el gospel hasta el hip-hop.

Además, en cada presentación habrá una narración en la que contextualizará al artista, la canción y el género musical, agregó el centro.

Con esto, se busca hacer un recorrido por la historia de la música estadounidense, indicó Robert Santelli, director ejecutivo del centro.

"Estos conciertos reflejan todo lo que representa el Centro Bruce Springsteen para la música estadounidense: el poder de la música para unir a las personas, el rico y diverso legado de la música estadounidense como reflejo de nuestra cultura nacional y la inspiración para reflexionar sobre nuestra historia compartida en estos tiempos de división", afirmó.

Por su parte, Eileen Chapman, directora del centro, destacó que al unir a los artistas en un mismo escenario, "creamos una experiencia inolvidable que honra nuestro pasado e inspira a la próxima generación que dará forma a nuestro futuro".

Los boletos para cada concierto se comenzarán a vender el 21 de abril.


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