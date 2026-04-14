Recibirá Club Hípico La Silla el Major League Show Jumping

El evento deportivo ecuestre de lujo más importante de Monterrey está de vuelta con la competencia más grande de la historia: el Major League Show Jumping, el cual esta denominado como The Greatest Ever.

Será una competencia histórica, en la cual los mejores jinetes y caballos del mundo compiten en La Silla en la Final Individual y por Equipos, reuniendo el nivel deportivo más alto celebrado en México desde los Juegos Olímpicos de 1968.

Esto será en el Club Hípico La Silla del miércoles 22 al domingo 26 de este mes de abril, y del miércoles 29 de abril al domingo 3 de mayo. El evento servirá también como clasificación a los Juegos Centroamericanos (CSI2*).

El evento será protagonizado por 350 jinetes internacionales y por 700 caballos participantes, que competirán por una bolsa histórica en Latinoamérica superior a $1.5 millones de dólares. El Gran Premio en el CSI5* será de $750,000 dólares.

El plus será que la competencia servirá como pruebas clasificatorias rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

En la pista competirán figuras ubicadas dentro del Top 10 internacional de la FEI, como Kent Farrington (USA), Richard Vogel (ALE), Nina Mallevaey (FRA) y Christian Kukuk (ALE), confirmando el nivel deportivo de esta edición del Concurso La Silla GNP.

Fieles a la visión del Club Hípico La Silla de impulsar el talento nacional, el concurso contará también con la participación de destacados jinetes mexicanos, quienes tendrán un papel importante en las competencias y en las pruebas clasificatorias rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

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