Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_04_22_at_5_13_25_PM_671bb72324
Coahuila

Armadora coreana busca expandirse en Coahuila pese a bajas ventas

El gerente de POSCO, Young Jin Lee, explicó que el proyecto se basa en la combinación de tecnología desarrollada en Corea del Sur con capacidad técnica mexicana

  • 22
  • Abril
    2026

A pesar de la desaceleración en la demanda de vehículos eléctricos a nivel internacional, la empresa coreana POSCO International E-Mobility mantiene su operación en Ramos Arizpe y proyecta su crecimiento a largo plazo, con la meta de expandirse hacia el año 2030.

La planta, ubicada en el Parque Industrial Amistad Chuy María, se especializa en la fabricación de núcleos para motores eléctricos, considerados un componente clave en la industria de movilidad del futuro, los cuales son exportados principalmente hacia Estados Unidos.

El gerente de POSCO, Young Jin Lee, explicó que el proyecto en Coahuila se basa en la combinación de tecnología desarrollada en Corea del Sur con la capacidad técnica de la mano de obra mexicana, lo que ha permitido consolidar la operación local como parte de una estrategia global.

Señaló que actualmente la empresa cuenta con alrededor de 250 trabajadores, aunque prevé un crecimiento gradual en personal y producción conforme se recupere el mercado de autos eléctricos, afectado recientemente por factores externos, principalmente en Estados Unidos.

Indicó que la expansión no se limita a México, ya que POSCO también mantiene operaciones en países como Polonia e India, lo que forma parte de su estrategia de posicionamiento en Europa y otros mercados internacionales.

No obstante, reconoció que el ritmo de crecimiento previsto ha tenido ajustes ante el entorno económico global, por lo que en el corto plazo la prioridad es recuperar la capacidad de producción proyectada inicialmente.

El directivo destacó que, aunque la empresa se enfoca actualmente en la fabricación de núcleos para motores eléctricos, existe la posibilidad de ampliar sus procesos en el futuro hacia etapas adicionales de producción, conforme avance la consolidación del sector.

La permanencia y proyección de POSCO en Ramos Arizpe se da en un contexto donde otras empresas del sector han tenido que ajustar operaciones, lo que posiciona a la planta como un caso de continuidad y apuesta a largo plazo dentro de la industria automotriz en Coahuila.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_9e70710244
Abrirá CECyTEC carrera de semiconductores en Ramos Arizpe
8e4fe306_fc1c_4eba_8766_e804289016e1_de8d1940d5
Muere hombre tras volcadura en bulevar Miguel Ramos Arizpe
camaras_negocios_ramos_arizpe1_89109a9932
Buscan integrar cámaras de tiendas al C2 en Ramos Arizpe
publicidad

Últimas Noticias

el_horizonte_info7_mx_12_2e2690f4fa
Hallan restos óseos en Miguel Alemán durante jornada de búsqueda
INFO_7_VERTICAL_1_a74d8984db
Vuelca pipa con combustible y cierran libramiento en Reynosa
Whats_App_Image_2026_04_22_at_5_19_25_PM_ba05e094a9
Esto podría costarte llenar el álbum del Mundial 2026
publicidad

Más Vistas

nacional_tiroteo_teotihuacan_1_eb8c0810a3
Identifican a responsable del tiroteo en Teotihuacán
pide_inah_a_cabildo_detener_obras_arco_de_independencia_jpg_ae7dfa09c6
Pide INAH a Adrián detener obras en Arco de la Independencia
nl_mattel_c0e27427d4
Arrojan industrias plomo cerca de escuelas en NL
publicidad
×