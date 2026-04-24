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Coahuila

Recolectan 700 toneladas de basura en contenedores móviles

Actualmente operan seis contenedores en la zona urbana de Ramos Arizpe, cinco instalados en puntos estratégicos y uno adicional que se traslada según la demanda

  • 24
  • Abril
    2026

El programa de contenedores móviles implementado por el municipio de Ramos Arizpe ha permitido recolectar hasta 700 toneladas de basura desde enero de este año, informó el director de Servicios Municipales, Edgar Tamez, al destacar el impacto del esquema en la limpieza urbana y rural.

El funcionario explicó que actualmente operan seis contenedores en la zona urbana, cinco instalados en puntos estratégicos y uno adicional que se traslada según la demanda, ubicados en colonias como Analco, Escorial, Blanca Estela, Mirador y Santos Saucedo.

Detalló que estos espacios han sido utilizados principalmente para depositar residuos de gran volumen como llantas, cacharros y desechos que no recoge el servicio convencional, aunque también reciben basura doméstica.

Como parte de la expansión del programa, previo a Semana Santa se colocaron cinco contenedores adicionales en ejidos, entre ellos la presa Palo Blanco, San Miguel, Santo Domingo, Las Encinas y La Cañada de Acatita, donde además se implementó una ruta de recolección rural.

Tamez señaló que en estas comunidades se han registrado resultados inmediatos, con hasta 8 toneladas de basura recolectadas en un solo día, lo que ha contribuido a reducir la acumulación de residuos a la orilla de carreteras.

Indicó que los recorridos en la zona rural se programaron principalmente los martes, para recoger la basura generada durante el fin de semana, cuando aumenta la presencia de visitantes en los ejidos.

Finalmente, el director adelantó que se analiza la instalación de al menos cinco contenedores más en puntos considerados conflictivos, con el objetivo de fortalecer el servicio y mantener espacios más limpios en todo el municipio. 


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