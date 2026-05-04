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Coahuila

Arranca este miércoles la segunda ruta alimentadora RS-716

La tarifa será de 15 pesos en pago general y 13 pesos con tarjeta, además de contar con descuentos para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad

  • 04
  • Mayo
    2026

A partir de este miércoles 6 de mayo comenzará a operar la segunda ruta alimentadora del sistema de transporte público RS-716, la cual recorrerá la ciudad de oriente a poniente con el objetivo de mejorar la conectividad hacia la zona hospitalaria del Centro Metropolitano. Con esta nueva opción se busca facilitar el traslado de usuarios a centros de salud con un solo pago de tarifa.

El director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, Víctor de la Rosa Molina, explicó que el trayecto iniciará en la colonia Colinas de Santiago y concluirá en La Minita, cruzando puntos clave del centro de la ciudad. Señaló que esta ruta forma parte del programa “Aquí Vamos”, enfocado en modernizar y hacer más eficiente el transporte público en la capital coahuilense.

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La tarifa será de 15 pesos en pago general sin tarjeta y 13 pesos con tarjeta, además de contar con descuentos para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. El servicio operará de lunes a viernes de 5:30 de la mañana a 9:30 de la noche, con ajustes en horarios durante fines de semana, como parte de la estrategia para ampliar las opciones de movilidad urbana.

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Autoridades municipales indicaron que, aunque se trata de una ruta nueva, las unidades que prestarán el servicio no son de reciente adquisición, pero se encuentran en condiciones adecuadas para su operación.

Asimismo, adelantaron que ya se analiza la implementación de una tercera ruta alimentadora, con el fin de seguir fortaleciendo la red de transporte en Saltillo.


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