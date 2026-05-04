EUA condiciona apoyo a México a resultados contra el narcotráfico

El gobierno de Estados Unidos anunció un endurecimiento en su política de cooperación con México en materia de seguridad, al condicionar el apoyo bilateral a resultados “tangibles” en el combate al narcotráfico.

De acuerdo con la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, presentada por la Casa Blanca, los programas de colaboración —que incluyen capacitación, intercambio de inteligencia y fortalecimiento institucional— estarán sujetos a avances verificables.

Entre los indicadores clave se encuentran el aumento en detenciones, extradiciones, incautación de precursores químicos y el desmantelamiento de laboratorios clandestinos.

Refuerzo contra drogas sintéticas

El documento también instruye al Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), a fortalecer la coordinación con autoridades mexicanas.

El objetivo es frenar la producción y el tráfico de drogas sintéticas, particularmente el fentanilo y las metanfetaminas, consideradas actualmente como las principales amenazas en la crisis de salud pública por consumo de estupefacientes.

La estrategia contempla intensificar acciones contra líderes criminales, a quienes clasifica como integrantes de organizaciones criminales transnacionales (TCO) y organizaciones terroristas extranjeras (FTO).

Esta clasificación forma parte de la política impulsada por la administración del presidente Donald Trump, que ha promovido la designación de varios cárteles mexicanos bajo estas categorías.

Relación bilateral entra en fase más exigente

Con este nuevo enfoque, Washington deja claro que la relación en materia de seguridad con México será más estricta y basada en resultados concretos.

La cooperación ya no se sostendrá únicamente en compromisos políticos, sino en indicadores que puedan ser evaluados por las autoridades estadounidenses, marcando así una nueva etapa en la agenda bilateral.

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