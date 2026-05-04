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Coahuila

Nueva riña en “La Pispireta” enciende alertas por seguridad

El incidente ha generado inquietud entre usuarios y vecinos de la zona, quienes señalan que no es la primera vez que el lugar se ve involucrado.

  • 04
  • Mayo
    2026

De nueva cuenta, el bar conocido como “La Pispireta”, ubicado en el sector sur de la ciudad, fue escenario de una riña entre varios asistentes, hecho que quedó grabado en video y comenzó a difundirse rápidamente en redes sociales. 

En las imágenes se aprecia una confrontación que escala hasta convertirse en una pelea generalizada dentro del establecimiento.
El incidente ha generado inquietud entre usuarios y vecinos de la zona, quienes señalan que no es la primera vez que este centro nocturno se ve involucrado en situaciones similares.

Los antecedentes recientes han reavivado cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad y el control al interior del lugar.

Hasta el momento, no se ha emitido información oficial sobre personas detenidas o lesionadas tras el altercado.

Sin embargo, la difusión del material ha vuelto a poner sobre la mesa el debate respecto a la supervisión de bares y antros en Saltillo, así como la prevención de este tipo de hechos violentos.


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