Asegura Policía Estatal pipa con 55 mil litros de diésel

La Policía Estatal de Coahuila aseguró este viernes un autotanque con aproximadamente 55 mil litros de diésel cuya procedencia legal no pudo ser acreditada, en lo que representa el primer decomiso de presunto huachicol en la entidad en lo que va de 2026.

El aseguramiento se registró sobre la carretera federal 40 Matamoros–Saltillo, a la altura del kilómetro 17, donde los elementos estatales detectaron un tractor camión marca Mack, modelo 2014, acoplado a una pipa cargada con el combustible.

Durante la inspección, el operador del vehículo no presentó documentación válida que comprobara el origen lícito del diésel, por lo que fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), junto con la unidad y el hidrocarburo asegurado.

Posteriormente, el autotanque fue remolcado con apoyo de una grúa a las instalaciones de la FGR ubicadas en el cruce de las calles Francisco Coss y Dionisio García Fuentes, en la colonia Topo Chico, al poniente de Saltillo, donde se iniciaron las diligencias ministeriales correspondientes.

Este hecho ocurre luego de que, durante 2025, Coahuila se mantuviera entre los estados con aseguramientos relevantes de hidrocarburos a nivel nacional, como resultado de operativos conjuntos entre autoridades federales y corporaciones estatales.

