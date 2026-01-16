Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
huachicol_coahuila_132f110cef
Coahuila

Asegura Policía Estatal pipa con 55 mil litros de diésel

La Policía Estatal de Coahuila aseguró una pipa con 55 mil litros de combustible de presunta procedencia ilícita en Saltillo

  • 16
  • Enero
    2026

La Policía Estatal de Coahuila aseguró este viernes un autotanque con aproximadamente 55 mil litros de diésel cuya procedencia legal no pudo ser acreditada, en lo que representa el primer decomiso de presunto huachicol en la entidad en lo que va de 2026.

El aseguramiento se registró sobre la carretera federal 40 Matamoros–Saltillo, a la altura del kilómetro 17, donde los elementos estatales detectaron un tractor camión marca Mack, modelo 2014, acoplado a una pipa cargada con el combustible.

Durante la inspección, el operador del vehículo no presentó documentación válida que comprobara el origen lícito del diésel, por lo que fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), junto con la unidad y el hidrocarburo asegurado.

Posteriormente, el autotanque fue remolcado con apoyo de una grúa a las instalaciones de la FGR ubicadas en el cruce de las calles Francisco Coss y Dionisio García Fuentes, en la colonia Topo Chico, al poniente de Saltillo, donde se iniciaron las diligencias ministeriales correspondientes.

Este hecho ocurre luego de que, durante 2025, Coahuila se mantuviera entre los estados con aseguramientos relevantes de hidrocarburos a nivel nacional, como resultado de operativos conjuntos entre autoridades federales y corporaciones estatales.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_3939d5e7e8
Se desploma avioneta en nave industrial en Ramos Arizpe
0a927013_f939_4cc8_bd56_aa72e9da923b_c226bacf2b
Camión choca carro y provoca volcadura en la Saltillo–Monterrey
edificio_de_coahuila_2026_b47e43533a
Se otorgan 200 vacantes de trabajo en Ramos Arizpe
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_17_at_4_33_44_PM_1_9cb28e44d3
Conviven leyendas con jóvenes con discapacidad en San Pedro
Whats_App_Image_2026_01_17_at_4_17_59_PM_ad0ef3a6d6
Supervisa Samuel avances en obras del Parque del Agua
susana_zabaleta_habla_julio_iglesias_abuso_sexual_6846f5ec3d
Susana Zabaleta habla sobre Julio Iglesias: 'Tiene que pagar'
publicidad

Más Vistas

abuso_aseguradoras_hospital_33d00777b1
Verán la luz en febrero los candados a las aseguradoras
ghrsh_1835f319fc
Promueven campañas de deshierbe en escuelas de Santa Catarina
frente_frio_29_frio_lluvia_nuevo_leon_00925f6d5a
Prevén frío intenso y vientos fuertes en NL por Frente Frío 29
publicidad
×