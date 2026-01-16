Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
IMG_5031_52b87cf99f
Coahuila

Coparmex descarta riesgo inmediato por la revisión del T-MEC

El director de Coparmex Coahuila Sureste señala que existen datos sólidos que demuestran los beneficios de la integración económica entre México, EUA y Canadá

  • 16
  • Enero
    2026

La incertidumbre generada por los recientes mensajes del presidente de EUA, Donald Trump, sobre el T-MEC no debe frenar las inversiones ni el desarrollo económico en México, afirmó Miguel Monroy, director de Coparmex Coahuila Sureste, al señalar que existen datos sólidos que demuestran los beneficios de la integración económica entre México, EUA y Canadá.

Revisión del T-MEC no implica renegociación

El dirigente empresarial explicó que los señalamientos del mandatario estadounidense forman parte de su estilo de negociación, particularmente ante la próxima revisión del Tratado entre México, EUA y Canadá, la cual aclaró, corresponde a un proceso previamente establecido y no a una renegociación.

Inversiones confirman vigencia del acuerdo comercial

Monroy subrayó que anuncios recientes de inversión en México, como los realizados por General Motors, confirman que el país sigue siendo estratégico para la región. Añadió que estos proyectos también generan beneficios directos para la economía de EUA, por lo que consideró que no existen señales de una ruptura comercial.

IMG_5039.jpeg

Discurso político generó nerviosismo en 2025

Reconoció que durante 2025 el discurso político provocó nerviosismo en mercados y sectores productivos; sin embargo, insistió en que el reto actual es analizar el contexto con información técnica y económica, y no únicamente a partir de declaraciones públicas.

Norteamérica debe consolidarse como bloque económico

El representante empresarial señaló que el mundo se reorganiza en grandes bloques económicos y que tanto Europa como Asia avanzan en ese sentido, por lo que Norteamérica requiere consolidarse como una región fuerte. Indicó que los datos económicos confirman que el T-MEC funciona.

Llaman a evitar decisiones precipitadas

Finalmente, Miguel Monroy llamó a mantener una postura técnica, prepararse para la revisión del tratado y evitar que el tono político derive en decisiones precipitadas que afecten la competitividad de México y de estados industriales como Coahuila.

IMG_5031.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Ahmad_Jatami_a940350004
Sin señales de nuevas protestas en Irán, clérigo pide ejecuciones
AP_26016585557378_59bf60db68
Trump sugiere aranceles si no lo apoyan en controlar Groenlandia
inter_ice_mineapolis_jpg_8fb6d86ce4
Trump amenaza a Minnesota con invocar Ley de Insurrección
publicidad

Últimas Noticias

cruz_roja_monterrey_2026_d86cf43b98
Personas de la tercera edad reciben apoyo de la Cruz Roja
Rayados_f0e33a6c69
Rayados 'cañonea' al Mazatlán en el estreno de Martial
deportes_berterame_d65035f866
¡Bomba! Germán Berterame saldría de Rayados para fichar con Miami
publicidad

Más Vistas

abuso_aseguradoras_hospital_33d00777b1
Verán la luz en febrero los candados a las aseguradoras
ghrsh_1835f319fc
Promueve Jesús Nava campañas de deshierbe en escuelas de Sant
frente_frio_29_frio_lluvia_nuevo_leon_00925f6d5a
Prevén frío intenso y vientos fuertes en NL por Frente Frío 29
publicidad
×