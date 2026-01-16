Trump sugiere aranceles si no lo apoyan en controlar Groenlandia

Las recientes declaraciones del presidente de EUA, Donald Trump, sobre la posibilidad de imponer aranceles a países que no respalden que EUA controle Groenlandia elevaron la tensión diplomática con Dinamarca y actores europeos. El planteamiento se dio mientras una delegación bipartidista del Congreso estadounidense realizaba reuniones en Copenhague con el objetivo de reducir fricciones y reafirmar la relación entre aliados.

Durante un evento en la Casa Blanca, Trump señaló que podría utilizar medidas comerciales como instrumento de presión, argumentando que Groenlandia es relevante para la seguridad nacional de EUA. El mandatario ha reiterado en meses recientes que considera inaceptable cualquier escenario en el que el territorio ártico no esté bajo control estadounidense, pese a que se trata de una región semiautónoma que forma parte del Reino de Dinamarca, aliado de la OTAN.

¿Por qué Groenlandia es un punto estratégico para EUA?

La isla posee una ubicación clave en el Ártico y reservas de minerales críticos aún sin explotar, factores que han sido citados por la Casa Blanca para justificar su interés. Trump ha mencionado de forma reiterada la presencia y los planes de China y Rusia en la región, sin descartar escenarios de mayor presión diplomática. Dinamarca, por su parte, anunció un aumento de su presencia militar en Groenlandia en coordinación con aliados.

Reuniones diplomáticas y posiciones encontradas

En Washington, los ministros de Relaciones Exteriores de Dinamarca y Groenlandia sostuvieron encuentros con el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. Aunque se acordó establecer un grupo de trabajo, las interpretaciones públicas sobre su objetivo difirieron entre Copenhague y la Casa Blanca.

En paralelo, legisladores estadounidenses visitaron Copenhague para dialogar con autoridades danesas y groenlandesas. Integrantes de la delegación destacaron la relación histórica entre ambas naciones y subrayaron la necesidad de fortalecer la cooperación. Desde el Congreso, se enfatizó que Groenlandia debe ser considerada un aliado y no un activo estratégico.

Iniciativas legislativas y opinión pública en EUA

Senadores de ambos partidos presentaron una propuesta de ley bipartidista para prohibir el uso de recursos del Departamento de Defensa o del Departamento de Estado en una eventual anexión o toma de control de Groenlandia sin el consentimiento del aliado o la autorización del Consejo del Atlántico Norte. Legisladores señalaron que, según encuestas, una mayoría de la población estadounidense no respalda la adquisición del territorio.

Respuesta desde Groenlandia y pueblos indígenas

El primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, afirmó que ante una disyuntiva inmediata, el territorio opta por Dinamarca, la OTAN y la UE. En tanto, el Consejo Circumpolar Inuit expresó preocupación por el enfoque de la Casa Blanca, al considerar que desconoce la autodeterminación de los pueblos indígenas y revive temores de colonización.

La controversia continúa en el plano diplomático, con llamados europeos a respetar que cualquier decisión sobre Groenlandia corresponda exclusivamente a Dinamarca y a la población groenlandesa, mientras se mantienen los contactos políticos entre aliados.

