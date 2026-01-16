Adultos mayores acceden a beneficios con la credencial INAPAM

Las personas adultas mayores de 60 años en Coahuila pueden acceder a descuentos y beneficios en servicios básicos, salud, transporte y comercios mediante la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), un trámite gratuito que se mantiene vigente y activo en la entidad.

¿Qué beneficios ofrece la credencial INAPAM?

La credencial INAPAM permite obtener precios preferenciales en alimentos y despensa, medicamentos y atención médica, pago de agua y predial, restaurantes, transporte y viajes, ropa, tiendas de autoservicio, museos, eventos culturales, educación y asesoría legal, además de brindar atención preferencial en diversos trámites.

¿Dónde se tramita la credencial INAPAM en Coahuila?

En Coahuila, el trámite se realiza a través de los módulos de la Secretaría de Bienestar. Uno de ellos se encuentra en Saltillo, ubicado en la calle Hidalgo 898, esquina con Félix U. Gómez, en la colonia Ojo de Agua, dentro de la plaza. Para orientación, se encuentra disponible el teléfono 844 412 8963.

Requisitos para tramitar la credencial INAPAM

Las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 60 años cumplidos

Identificación oficial vigente

CURP

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio

Fotografía

Teléfono de contacto

Trámite gratuito y con validez permanente

El trámite es gratuito y permanente, por lo que la credencial INAPAM no pierde validez y puede utilizarse en establecimientos afiliados en todo el país.

Con este documento, las personas adultas mayores en Coahuila pueden reducir gastos cotidianos y acceder a servicios esenciales.

