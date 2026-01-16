Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
lquida_general_motors_trabajadores_eaf9e8ee0a
Coahuila

Liquida General Motors a 1,900 trabajadores en Ramos Arizpe

La empresa informó que este ajuste responde a la necesidad de alinear su nivel de producción con el comportamiento actual de los clientes

  • 16
  • Enero
    2026

General Motors (GM) inició la liquidación de alrededor de 1,900 trabajadores en su planta de Ramos Arizpe, como parte de una reconfiguración operativa que contempla la transición a un solo turno de producción, ante una menor demanda de vehículos eléctricos en el mercado.

La empresa informó que este ajuste responde a la necesidad de alinear su nivel de producción con el comportamiento actual de los clientes, y precisó que las personas impactadas recibirán su liquidación conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

En un posicionamiento oficial, GM reconoció la contribución de su plantilla laboral y señaló que la medida busca mantener la operación eficiente y la competitividad de la planta en un contexto de transición industrial.

Este anuncio se da un día después de que la propia automotriz confirmara una inversión superior a mil millones de dólares en México para el periodo 2026–2027, destinada a fortalecer sus operaciones de manufactura y desarrollar proyectos enfocados en el mercado doméstico.

Pese al ajuste laboral, la compañía reiteró su compromiso de largo plazo con México, al señalar que continuará invirtiendo en sus plantas y trabajando en nuevos proyectos industriales que permitan sostener su presencia en el país y aportar al crecimiento económico regional.

El complejo industrial de Ramos Arizpe se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales polos automotrices del país, particularmente en la producción de vehículos eléctricos y componentes de alta tecnología, aunque también ha enfrentado ajustes recurrentes de personal derivados de cambios en modelos, volúmenes de producción y turnos operativos.

Autoridades estatales han reconocido que la industria automotriz atraviesa una etapa de transformación, marcada por la electrificación, la volatilidad de los mercados y la reconfiguración de las cadenas globales de valor, lo que ha tenido impactos directos en el empleo regional.

En este contexto, se informó que empresas de la Región Sureste de Coahuila analizan esquemas de reacomodo laboral para absorber parte de la mano de obra disponible, mientras continúan las gestiones entre sector público, iniciativa privada y cámaras empresariales para ampliar las oportunidades de empleo en la zona.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

MIGUEL_FLORES_MTY_2026_6271b999d0
Gobierno estatal pone a NL primero en discusión presupuestal
servicio_empleo_coahuila_c3e3999855
Activan feria de empleo en Saltillo los ajustes laborales
inter_ice_mineapolis_jpg_8fb6d86ce4
Trump amenaza a Minnesota con invocar Ley de Insurrección
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_17_at_4_33_44_PM_1_9cb28e44d3
Conviven leyendas con jóvenes con discapacidad en San Pedro
Whats_App_Image_2026_01_17_at_4_17_59_PM_ad0ef3a6d6
Supervisa Samuel avances en obras del Parque del Agua
susana_zabaleta_habla_julio_iglesias_abuso_sexual_6846f5ec3d
Susana Zabaleta habla sobre Julio Iglesias: 'Tiene que pagar'
publicidad

Más Vistas

abuso_aseguradoras_hospital_33d00777b1
Verán la luz en febrero los candados a las aseguradoras
ghrsh_1835f319fc
Promueven campañas de deshierbe en escuelas de Santa Catarina
frente_frio_29_frio_lluvia_nuevo_leon_00925f6d5a
Prevén frío intenso y vientos fuertes en NL por Frente Frío 29
publicidad
×