Escala megafraude de Préstamo Feliz; suman $177 mdp

El escándalo financiero que rodea a la Sofom regia Préstamo Feliz suma nuevos capítulos; mientras el monto del fraude se estima en $177 millones de pesos, las autoridades estatales mantienen la búsqueda de otros cuatro presuntos implicados, tras la vinculación a proceso del director Sergio de Jesús “N”.

Fuentes cercanas al caso confirmaron a El Horizonte que la Fiscalía General de Justicia continúa con la búsqueda de otros cuatro sospechosos, quienes tendrían órdenes de aprehensión vigentes desde finales de 2025.

Hasta el momento, el único procesado es el director de la financiera, identificado como Sergio de Jesús "N", de 49 años.

Un juez de control lo vinculó a proceso por el delito de administración fraudulenta, imponiéndole la medida de prisión preventiva en un Centro de Reinserción Social de Nuevo León.

Se presume que se trata de socios y personal administrativo de alto nivel dentro de la firma.

La investigación complementaria se extenderá durante los próximos cuatro meses.

La captura de Sergio de Jesús “N” fue ejecutada por la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en la colonia Los Callejones, en San Pedro Garza García, el 3 de enero, mismo día que fue arrestado Fernando García Sada, dueño de la Sofom, quien recuperó su libertad tras una audiencia celebrada el pasado 5 de enero.

El empresario había sido capturado la madrugada del 3 de enero en el Aeropuerto Internacional de Monterrey; sin embargo, el juez determinó no vincularlo a proceso debido a que el imputado argumentó haber cedido previamente sus acciones de la empresa a Sergio de Jesús "N".

El pasado 12 de enero, El Horizonte dio a conocer que la situación legal y financiera de la Sofom regiomontana Préstamo Feliz sumó un nuevo capítulo tras la detención y posterior liberación de García Sada, figura vinculada a la firma.

El operativo, derivado de una serie de demandas mercantiles y acusaciones de fraude, pone nuevamente bajo el escrutinio público a la empresa con sede en San Pedro.

La aprehensión de García Sada se registró durante la madrugada del pasado 3 de enero, alrededor de las 5:00 horas, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Según el Registro Nacional de Detenciones, el empresario fue interceptado sobre el Boulevard Aeropuerto y trasladado de inmediato al Centro de Reinserción Social de Apodaca.

Sin embargo, la estancia en el penal fue breve.

Durante la audiencia inicial, un juez de control determinó que no existían elementos suficientes para vincularlo a proceso penal, ordenando su libertad inmediata sin la imposición de medidas cautelares.

En el Registro Nacional de Detenciones se describió que el empresario vestía ropa deportiva de color oscuro y tenis blancos, además de señalarse algunas de sus características físicas.

Horas más tarde, el detenido fue presentado ante un juez de control para la audiencia inicial.

Durante dicha diligencia, la autoridad jurisdiccional determinó que no existían elementos suficientes para vincularlo a proceso penal, por lo que se ordenó su liberación inmediata.

En contraste, trascendió que un segundo implicado relacionado con los mismos hechos fue detenido en días recientes y, a diferencia de García Sada, sí fue vinculado a proceso, permaneciendo actualmente bajo la medida de prisión preventiva.

El Horizonte en mayo del 2025 publicó en mayo 2025 que el trasfondo de este proceso judicial se remonta a mayo del año pasado, cuando dos fondos de inversión internacionales promovieron una demanda de concurso mercantil contra la financiera.

Los acreedores denuncian que Préstamo Feliz, fundada en 2016 por Eduardo García Alanís, padre de Fernando García Sada, captó recursos significativos para su operación de créditos de nómina, pero ha incumplido sistemáticamente con la devolución del capital y el pago de rendimientos.

La situación legal de la financiera, con sede en San Pedro, permanece bajo el escrutinio público derivado de una serie de demandas mercantiles y acusaciones de fraude que han afectado su estabilidad.

