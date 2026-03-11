Podcast
Coahuila

Aseguran a hombre por fraude en operativo en colonia La Minita

Según las investigaciones, el imputado invitaba a las víctimas a participar en una caja de ahorro, prometiendo ganancias de hasta el 70%

  • 11
  • Marzo
    2026

En un operativo conjunto, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Policía Estatal, peritos y ministerios públicos de la Fiscalía General del Estado aseguraron a una persona por fraude tras un cateo realizado este miércoles en un domicilio de la colonia La Minita. La acción se llevó a cabo en respuesta a nueve denuncias presentadas por afectados que cayeron en un esquema de captación ilegal de recursos.

Según las investigaciones, el imputado invitaba a las víctimas a participar en una caja de ahorro, prometiendo ganancias de hasta el 70%. Se estima que los daños económicos ascienden a 487 mil pesos, siendo la víctima más afectada quien depositó 92 mil pesos en el esquema fraudulento.

Durante el operativo, se lograron localizar diversos objetos que servirán como evidencia en el caso, lo que permitirá dar seguimiento a la investigación. El detenido, identificado como Jesús “N”, de 24 años, será puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con las indagatorias pertinentes por el delito de fraude.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de esclarecer los hechos y garantizar que todas las personas afectadas puedan recuperar sus recursos..En el operativo también participaron elementos de la Policía Municipal, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional y la Marina, asegurando el cumplimiento de la ley y la seguridad durante todo el proceso.


