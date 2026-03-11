Juicio contra líder de La Luz del Mundo iniciará en 2027 en EUA

El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York fijó el 15 de marzo de 2027 como fecha de inicio del juicio contra Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, junto con su madre Eva García de Joaquín y su sobrino Joram Núñez Joaquín, acusados de crimen organizado, trata de personas y tráfico sexual.

La decisión fue anunciada durante una audiencia celebrada el martes 10 de marzo en el tribunal federal, encabezada por la jueza Loretta A. Preska, donde se revisó el calendario procesal y el estado de los acusados, quienes permanecerán detenidos hasta el inicio del proceso.

Definen calendario del proceso

La audiencia comenzó con retraso debido a que abogados defensores y fiscales utilizaron ese tiempo para acordar los plazos del proceso judicial.

Durante la sesión revisaron fechas para la entrega de pruebas, declaraciones y posibles conflictos de agenda.

Tras el análisis, la jueza estableció que la defensa tiene hasta el 25 de julio de 2026 para presentar peticiones legales, entre ellas solicitudes para desestimar algunos cargos o excluir determinadas pruebas del expediente.

También fijó una nueva audiencia de seguimiento para el 23 de septiembre de 2026, en la que se revisará el avance del caso antes del juicio programado para marzo de 2027.

La Fiscalía informó que aún debe entregar más evidencia a la defensa. El expediente ya supera los 2.2 millones de documentos y archivos electrónicos, por lo que los fiscales estiman que la fase de presentación de pruebas durante el juicio podría extenderse hasta dos meses.

Durante la audiencia, Naasón Joaquín García, Eva García de Joaquín y Joram Núñez Joaquín permanecieron esposados en todo momento luego de que el alguacil rechazara la solicitud de retirarlas.

Naasón Joaquín vestía uniforme caqui y presentaba un ligero aumento de peso. Su madre portaba un overol amarillo fosforescente con el cabello recogido en una cola de caballo con trenzas, mientras que su sobrino llevaba vestimenta similar.

Los tres permanecieron serios y no realizaron declaraciones.

En la sala se registró mayor asistencia que en audiencias anteriores, principalmente mujeres integrantes de La Luz del Mundo, quienes vestían faldas largas y cabello largo, acompañadas por una líder de aspecto más moderno.

Al concluir la sesión, Naasón Joaquín saludó con la cabeza a sus seguidores, mientras que Eva García evitó el contacto visual con los presentes.

El tribunal determinó que los tres acusados serán juzgados conjuntamente, salvo que alguno solicite separar su caso antes de la fecha programada.

Las acusaciones contra la familia Joaquín

De acuerdo con la acusación federal, Naasón Joaquín García, de nacionalidad mexicano-estadounidense, enfrenta cargos por crimen organizado, tráfico sexual, trata de personas, explotación infantil y lavado de dinero, junto con su madre y su sobrino.

La Fiscalía sostiene que dirigentes y colaboradores de La Luz del Mundo habrían utilizado su autoridad religiosa para someter a niñas y mujeres, a quienes presuntamente convencían de que participar en abusos sexuales representaba una “bendición espiritual”.

La investigación, realizada por la Homeland Security Investigations, señala que al menos 13 víctimas forman parte del caso.

Según el expediente, la estructura de liderazgo de la iglesia sigue una línea dinástica iniciada por Aarón Joaquín González, continuada por Samuel Joaquín Flores y, desde 2014, encabezada por Naasón Joaquín.

La organización tiene su sede principal en la colonia Hermosa Provincia, en Guadalajara, donde el líder es considerado “apóstol” y su autoridad doctrinal es incuestionable entre los fieles.

Naasón Joaquín García ya cumple una condena de 16 años y ocho meses de prisión dictada en 2022 en California por el delito de abuso sexual de menores.

Mientras cumple esa sentencia, permanece bajo custodia federal en Nueva York a la espera del nuevo juicio por crimen organizado y tráfico sexual que comenzará en marzo de 2027.

