Alertan por extorsiones a proveedores del gobierno

La Secretaría de Administración del gobierno de Tamaulipas detectó intentos de extorsión dirigidos a empresas proveedoras de la administración estatal por parte de personas que se hacen pasar por funcionarios de la Dirección General de Compras.

La titular de la dependencia, Luisa Eugenia Manautou Galván, informó que los casos fueron conocidos a través de comentarios realizados por empresarios durante encuentros públicos con autoridades estatales, como ceremonias de honores a la bandera.

De acuerdo con la funcionaria, al menos cuatro proveedores manifestaron su preocupación luego de recibir llamadas intimidatorias en las que los supuestos funcionarios solicitaban diversas cantidades de dinero. Los responsables utilizan información que es de dominio público para contactar a las empresas y aparentar que forman parte de la administración estatal.

Manautou Galván explicó que, gracias a la comunicación entre autoridades y empresarios, los intentos de extorsión no se concretaron, ya que los proveedores identificaron a tiempo el engaño y evitaron realizar cualquier tipo de pago o transferencia.

Pese a la gravedad de los hechos, la secretaria indicó que hasta el momento no se han presentado denuncias formalesante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, por lo que hizo un llamado a las empresas a reportar cualquier intento de fraude para facilitar las investigaciones.

La funcionaria detalló que estos incidentes comenzaron a registrarse desde principios de año, aunque recientemente la dependencia decidió reforzar las medidas de prevención y advertencia para evitar que los delincuentes logren concretar este tipo de engaños.

Entre las acciones emprendidas por la Secretaría de Administración destaca la difusión de mensajes en redes sociales y canales oficiales, en los que se pide a los proveedores ignorar llamadas sospechosas y no realizar depósitos ni entregas de efectivo a personas que aseguren representar a dependencias del gobierno estatal.

Manautou Galván reiteró la importancia de mantenerse alerta, ya que los responsables aprovechan la disponibilidad de información pública para obtener datos de contacto de las empresas y tratar de engañarlas haciéndose pasar por servidores públicos.

Así operan las extorsiones a proveedores

-Delincuentes se hacen pasar por funcionarios de la Dirección General de Compras

-Obtienen datos de proveedores en información pública

-Realizan llamadas intimidatorias para pedir dinero o depósitos

-Buscan aprovechar la relación comercial con el gobierno para dar credibilidad al engaño.

-Autoridades recomiendan no realizar pagos ni transferencias y reportar cualquier intento de fraude

