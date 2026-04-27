Asumirá INE proceso de selección de personal electoral

El Instituto Nacional Electoral (INE) asumirá la organización del Concurso Público 2026 para integrar el Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) en los organismos públicos locales, debido a la falta de presupuesto y condiciones operativas en varias entidades, incluido el contexto nacional en el que participa Coahuila.

La decisión busca garantizar la profesionalización y estabilidad de las autoridades electorales, luego de que diversos organismos locales manifestaron que no cuentan con los recursos necesarios para llevar a cabo estos procesos de selección de manera independiente.

Actualmente, el sistema de los organismos electorales locales cuenta con 772 plazas, de las cuales 181 se encuentran vacantes, y al menos 162 podrían ser ocupadas mediante este concurso nacional.

Con esta medida, el INE centraliza el proceso para asegurar criterios homogéneos de selección y fortalecer la estructura operativa de los institutos electorales en los estados, de cara a los procesos democráticos en curso.

Además, el organismo electoral federal informó sobre avances en la Estrategia Nacional de Educación Cívica y el cumplimiento de resoluciones del Tribunal Electoral, en el marco de sus funciones de supervisión y fortalecimiento institucional.

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