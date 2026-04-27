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Coahuila

Asumirá INE proceso de selección de personal electoral

Diversos organismos locales manifestaron que no cuentan con los recursos necesarios para llevar a cabo estos procesos de selección de manera independiente.

  • 27
  • Abril
    2026

El Instituto Nacional Electoral (INE) asumirá la organización del Concurso Público 2026 para integrar el Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) en los organismos públicos locales, debido a la falta de presupuesto y condiciones operativas en varias entidades, incluido el contexto nacional en el que participa Coahuila.

La decisión busca garantizar la profesionalización y estabilidad de las autoridades electorales, luego de que diversos organismos locales manifestaron que no cuentan con los recursos necesarios para llevar a cabo estos procesos de selección de manera independiente.

Actualmente, el sistema de los organismos electorales locales cuenta con 772 plazas, de las cuales 181 se encuentran vacantes, y al menos 162 podrían ser ocupadas mediante este concurso nacional.

Con esta medida, el INE centraliza el proceso para asegurar criterios homogéneos de selección y fortalecer la estructura operativa de los institutos electorales en los estados, de cara a los procesos democráticos en curso.

Además, el organismo electoral federal informó sobre avances en la Estrategia Nacional de Educación Cívica y el cumplimiento de resoluciones del Tribunal Electoral, en el marco de sus funciones de supervisión y fortalecimiento institucional.


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