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Coahuila

INE multa a Morena y MC por irregularidades en precampañas

De acuerdo con los dictámenes aprobados por el Consejo General, las multas ascienden a 1 millón 465 mil 500 pesos; Morena concentra la mayor sanción.

  • 27
  • Abril
    2026

El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso sanciones económicas a Morena y Movimiento Ciudadano por irregularidades detectadas en los gastos de precampaña del proceso electoral local 2025-2026 en Coahuila.

De acuerdo con los dictámenes aprobados por el Consejo General, las multas ascienden a 1 millón 465 mil 500 pesos, de los cuales Morena concentra la mayor sanción con más de 1.4 millones de pesos, mientras que Movimiento Ciudadano deberá pagar poco más de 60 mil pesos.

La revisión incluyó un total de 36 candidaturas a diputaciones locales, 25 correspondientes a Movimiento Ciudadano y 11 a Morena, en donde la autoridad electoral verificó ingresos y egresos mediante monitoreo en espectaculares, propaganda en vía pública, medios impresos, internet y redes sociales.

Además, el INE resolvió 35 quejas en materia de fiscalización relacionadas con distintos procesos electorales, de las cuales 17 fueron consideradas fundadas o parcialmente fundadas, lo que derivó en sanciones adicionales por más de 2.1 millones de pesos a partidos, personas físicas y proveedores.

En el caso de aspirantes independientes, se emitieron amonestaciones públicas y sanciones, incluyendo la cancelación de registro para uno de ellos por no presentar su informe de ingresos y gastos.


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