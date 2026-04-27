Arranca programa de alimento para ganado con inversión de $20 mdp

Con una inversión total de 20 millones de pesos, el Gobierno de Coahuila puso en marcha el Programa de Suplemento Alimenticio para Ganado 2026, con el objetivo de fortalecer la actividad pecuaria ante condiciones adversas como la sequía.

El arranque fue encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, en el marco de la Asamblea de la Unión Ganadera Regional de Coahuila.

El programa contempla la entrega de 2,352 toneladas de alimento, en beneficio de aproximadamente 2,200 productores de 38 municipios, bajo un esquema de coinversión en el que el 50% es aportado por el Estado y el resto por los propios ganaderos.

Autoridades señalaron que, en caso de sumarse recursos municipales, el volumen de apoyo podría duplicarse, ampliando tanto las toneladas distribuidas como el número de beneficiarios.

Este apoyo está dirigido a productores de ganado bovino, caprino y ovino, quienes podrán acceder a suplemento alimenticio y concentrado, insumos clave para mantener la productividad del sector, especialmente en periodos de escasez de forraje.

Con este programa, el gobierno estatal busca brindar certidumbre al sector agropecuario y mantener en operación una de las principales actividades económicas de Coahuila.

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