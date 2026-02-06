Proyectos de Generación Eléctrica en Tamaulipas para 2026

El Subsecretario de Electricidad y Energía Renovable, Roberto Manuel Rendon, presentó los proyectos de generación eléctrica previstos para Tamaulipas en 2026, destacando la importancia de estos desarrollos para el futuro energético del estado.

“En Tamaulipas, estamos entrando en una etapa decisiva en materia energética. El objetivo es dar a conocer de manera puntual los nuevos esquemas que se desarrollarán y cómo se dará participación conjunta entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el sector privado.

Estos modelos mixtos brindan certeza, orden y beneficio colectivo, asegurando que el desarrollo energético se realice con planeación, responsabilidad y visión a largo plazo, siempre colocando el interés público como eje central”, señaló Rendon.

Los proyectos de generación eléctrica se agrupan en dos vertientes: inversión pública y privada. La inversión pública proviene del plan de fortalecimiento del sistema eléctrico nacional impulsado por la CFE.

Dentro de este plan se incluye la central del siglo combinado de Altamira, que contará con una capacidad instalada de 583.1 megavatios (MW) y una inversión estimada de 309 millones de dólares, lo que reforzará significativamente la infraestructura eléctrica del estado.

Por otro lado, la inversión privada surge de la primera convocatoria para la atención prioritaria de solicitudes de permisos de generación eléctrica e interconexión. Aquí se contempla un incremento total de 338 MW distribuido en tres grandes proyectos en Altamira.

Se planean dos centrales fotovoltaicas, cada una con una capacidad de 84.97 MW y una inversión de 100 millones de dólares. Además, el proyecto Tamesí Solar tendrá una capacidad instalada de 122.55 MW, con una inversión similar. En el norte del estado, se desarrollará el proyecto eólico El 24, ubicado en Ciudad Mier, que aportará 130 MW con una inversión aproximada de 175 millones de dólares.

El subsecretario también destacó la importancia de acompañar a las empresas en la gestión de trámites ante instancias federales, estatales y municipales, asegurando la continuidad y correcta ejecución de los proyectos.

Este trabajo coordinado refleja el dinamismo del sector energético en Tamaulipas y consolida al estado como un referente nacional en generación eléctrica.

Además, se mencionó el proyecto de transmisión y transformación eléctrica, destacando la línea de transmisión Huasteca-Monterrey.

Esta obra estratégica fortalecerá la confiabilidad y capacidad del sistema eléctrico en la región, contemplando la construcción de tres líneas de transmisión con una longitud total de 428.5 km y la ampliación de dos subestaciones eléctricas, con una inversión estimada de 3,671 millones de pesos. Actualmente, la línea presenta un avance del 41.6%, con una fecha estimada de conclusión para junio de 2026.

Estos proyectos representan un paso significativo hacia el futuro energético de Tamaulipas, garantizando un desarrollo sostenible y en beneficio de la población.

