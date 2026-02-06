Destruye municipio mobiliario por rickettsia en Ramos Arizpe

El gobierno municipal de Ramos Arizpe inició este viernes el retiro y destrucción del mobiliario del domicilio donde habitaban los hermanos Alex y Paloma, presuntamente a causa de rickettsiosis, enfermedad asociada a la mordedura de garrapata, como parte de las acciones sanitarias y de apoyo a la familia afectada.

Municipio realiza saneamiento y fumigación en vivienda y colonia

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que desde los primeros reportes se realizaron labores de fumigación en la vivienda y en toda la colonia, además de limpieza general, retiro de cacharros y basura, con el objetivo de eliminar posibles focos de infección.

Detalló que este viernes, a partir de las 11:00 horas, un camión municipal retiró muebles y enseres del hogar para su destrucción, como medida preventiva.

Acciones se coordinaron respetando el duelo de la familia

Explicó que inicialmente no fue posible ingresar al domicilio debido a que los familiares se encontraban en los servicios funerarios, por lo que las acciones se coordinaron respetando el duelo de la familia.

Brindarán apoyo integral tras el saneamiento

Añadió que, además del saneamiento, el municipio brindará apoyo para la limpieza, pintura del inmueble y reposición básica de mobiliario, así como acompañamiento en trámites funerarios.

Acciones responden a instrucción estatal

El alcalde señaló que estas acciones forman parte de una instrucción directa del gobernador Manolo Jiménez Salinas, orientada a no dejar sola a la familia afectada y acompañarla hasta que logre reorganizar su vida tras la pérdida.

Refuerzan campañas de prevención contra garrapatas

En paralelo, el municipio reforzó el llamado a la población para participar en las campañas permanentes de descacharrización, higiene y cuidado de mascotas, especialmente en hogares con niñas y niños, quienes suelen tener contacto directo con animales, incluidos perros en situación de calle que pueden portar garrapatas.

Gutiérrez Merino recordó que las garrapatas pueden encontrarse no solo en perros, sino también en otros animales como ganado y caballos, y que el riesgo aumenta en entornos con poca higiene.

DIF ofrece servicios preventivos y atención veterinaria

Subrayó la importancia del aseo personal, la limpieza del hogar y la atención veterinaria preventiva, como desparasitación y control antipulgas, servicios que pueden realizarse a través del DIF municipal.

Habilitan canales digitales para reportar plagas

Finalmente, indicó que el municipio mantiene activos los canales de Atención Ciudadana, incluido un nuevo bot digital, para reportar casos de posibles plagas.

Ante reportes confirmados, se realiza revisión del domicilio, fumigación de la zona y, de ser necesario, el retiro y confinamiento de animales en riesgo sanitario, mientras continúan las acciones de esterilización, que actualmente alcanzan alrededor de 50 procedimientos, con la próxima incorporación de un nuevo quirófano para ampliar la cobertura.

Comentarios