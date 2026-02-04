Estafan 'coyotes' a regios con pensiones del IMSS

Con la promesa de hasta quintuplicarles sus pensiones del IMSS, grupos de coyotes siguen defraudando a decenas de regios, quienes les entregan grandes cantidades de dinero que, a veces, consiguen prestado.

Este grupo de “abogados o gestores”, que no tiene nada que ver con la delegación del IMSS en Nuevo León, opera impunemente anunciándose en redes sociales o páginas web.

Esto sigue ocurriendo a pesar de que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) ya reventó el lunes 26 de enero una empresa llamada Grupo Pimex que, hasta el último corte, ha acumulado 70 denuncias de fraude por “millones de pesos”.

Ante esto, expertos llaman a los derechohabientes del IMSS y también del Issste a hacer los trámites directamente ante las subdelegaciones administrativas de esas dependencias y con personal debidamente acreditado para evitar ser víctima de fraude.

El Horizonte documentó los casos de Enrique Hiracheta, Patricia Castillo y Manuela Marín, quienes desde el 2023 entregaron a los presuntos abogados María Canizales y José Gerardo Rivera Rivera, de la firma “Acorde Seguros”, miles de pesos para “triplicar” lo que serían sus pensiones.

A Hiracheta le defraudaron $100,000; a Marín, $60,000, y a Castillo, $60,000, que dan un total de $220,000.

En ese entonces, los tres afectados, quienes son primos, apenas se iban a pensionar y un conocido les recomendó ir con estos para que les “consiguieran” aumentar sus semanas de cotización al acercarse a los 60 años y así tener una pensión tres veces mayor.

El problema es que eso nunca ocurrió y, desde finales del 2024, los abogados que estaban en el Edificio Chapa, ubicado en Emilio Carranza y Padre Mier, Centro de Monterrey, desaparecieron.

“Desde agosto de 2023 me contacté con la señora Mary Canizales y me pidió una cantidad para aumentar mi pensión, porque yo apenas alcanzaba muy poco; confié en ella y le entregué el dinero, fueron $100,000 pesos y ya no sé nada de ellos".

“En el edificio Chapa estaba su oficina, pero ya no están ahí, ya no existe nadie”, relató Hiracheta.

Castillo dijo que durante el 2025 estuvieron tratando de contactar a los abogados, por eso no habían interpuesto denuncia penal, pero ahora que surgieron más casos, procederán penalmente.

“Primero nos dijeron que el licenciado se había enfermado gravemente, que casi le daba un infarto y que no tenían a quién recurrir".

“Después iban a vender una casa o unos terrenos para regresarnos el dinero, pero hasta la fecha no se ha dado nada”, agregó Castillo.

Actualmente, Hiracheta y Castillo ya están jubilados, y se quedaron con lo que les correspondía, y sin el dinero que les dieron a los gestores.

“La señora Mary fue a mi casa y me explicó todo muy bien, por eso tuve más confianza y les deposité el dinero; yo lo entregué en dos pagos y me dieron un recibo”, señaló por su parte Marín.

El lunes de la semana pasada, la FGJNL cateó las oficinas de Grupo Pimex ubicadas en la Plaza Comercial V-1818, de la Avenida Venustiano Carranza, del Centro de Monterrey.

El miércoles el fiscal, Javier Flores Saldívar, dijo que tenían 70 denuncias, de las cuales seis denuncias eran por $700,000 pesos.

En el listado de afectados están desde amas de casa hasta taxistas a los que los coyotes les pidieron montos de hasta $125,000 pesos por aumentar sus pensiones.

En ese listado de la Fiscalía existe el caso de un chofer que pagó $100,000 pesos para que supuestamente su pensión pasara de $12,000 a $60,000 pesos.

Abundan páginas

A través de redes sociales, diversas páginas ofertan crecimiento en esta prestación que otorga el Gobierno de México sin tener el acercamiento adecuado con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o con alguna Administradora de Fondos para el Retiro (Afore).

Algunas aparecen como “Incrementa tu pensión del IMSS”; “Asesoría para incrementar tu pensión del IMSS”, entre otras.

Dicho problema se agrava con la cantidad de páginas de empresas o presuntos gestores que ofertan estos servicios e inundan las redes sociales, aprovechando la necesidad de algunos adultos mayores.

Modus operandi

Los gestores ofrecen a los trabajadores que están por cumplir 60 años y entran en el programa “Modalidad 40” aumentar sus semanas cotizadas en caso de que no sean suficientes para alcanzar una pensión de más de $30,000 pesos mensuales.

A cambio poden dinero que puede llegar a los $140,000 pesos, pero generalmente eso no se consigue porque para agregar semanas, se las tienen que quitar a otro derechohabite.

¡Aguas con los fraudes de pensiones!

Se estima que en los últimos tres años se han acrecentado los fraudes cometidos por coyotes que ofrecen pensiones del IMSS más jugosas a cambio de grandes cantidades de dinero, lo cual termina en un desfalco para los derechohabientes.

A cambio de “agigantar” la pensión del IMSS, coyotes defraudan principalmente a adultos mayores, a quienes les llegan a pedir hasta $150,000 pesos.

El caso de Enrique Hiracheta, Patricia Castillo y Manuela Marín encaja en ese patrón, a quienes, en conjunto, les defraudaron $220,000 pesos en el 2023 por parte de los “abogados” Mary Canizales y Gerardo Rivera Rivera.

Pero en la actualidad, abundan páginas que ofrecen esos servicios, los cuales no son reconocidos por el IMSS.

La Fiscalía de Justicia de NL ya reventó el lunes 26 de agosto una empresa llamada “Grupo Pimex” que suma 70 denuncias por “millones de pesos”.

Comentarios