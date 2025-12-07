Avanza ley para regular anexos y cirugías estéticas en menores

A más de año y medio de que se promoviera una iniciativa para regular los centros de tratamiento de adicciones conocidos como “anexos”, la legislación en la materia está avanzando y se espera que para finales del actual periodo legislativo pueda quedar aprobada.

Jorge Arturo Valdés Flores, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien impulsó esta iniciativa, dijo que desde que se presentó en marzo del año pasado, la iniciativa ha pasado por varias secretarías, en las que se han involucrado aquellas que tienen que ver con la salud y la seguridad, para fortalecerla.

“Después de todo el trabajo que hicimos con el Ejecutivo, ya logramos inscribirla, y ya no es solo una iniciativa de un servidor, nos están acompañando todos los compañeros diputados, la suscribimos entre todos”.

Buscan regular cirugías estéticas para menores

Valdés Flores dijo que junto con la diputada priista Beatriz Fraustro Dávila, está trabajando en regular las cirugías estéticas en menores de edad que no sean con fines reconstructivos o prescritas por un especialista, así como para quienes no tienen un título que acredite el ejercicio de este tipo de operaciones.

“Es una reforma al Código Penal y a la Ley de Salud, se pueden establecer penas de tres a seis años a quien infrinja la ley, había una ambigüedad en la ley, es no solamente el título, es cédula y que cuente con los permisos correspondientes”.

