Caravana guadalupana de transportistas moviliza a Saltillo

La tarde del domingo 6 de diciembre, una extensa caravana de unidades pertenecientes a DM Control avanzó por las calles de Saltillo como parte de su tradicional peregrinación hacia el Santuario de la Virgen de Guadalupe. El recorrido, que se desplazó principalmente por la avenida Emilio Carranza, llamó la atención por la gran cantidad de vehículos participantes, lo que prolongó el tránsito del contingente por casi dos horas entre claxonazos y muestras de devoción.

Al desfile motorizado se integraron también unidades del programa “Aquí Vamos Gratis” y camiones del transporte urbano provenientes de Arteaga, lo que amplió considerablemente el tamaño de la procesión.

A su paso, numerosos ciudadanos se congregaron en banquetas y esquinas para observar el recorrido, una costumbre que se ha vuelto parte del ambiente previo a las celebraciones del 12 de diciembre en la capital coahuilense.

Si bien la actividad se desarrolló sin mayores contratiempos, el cierre de la caravana no estuvo exento de incidentes. Una unidad de transporte de personal terminó impactando a un vehículo de TaxiSeguridad cerca de la avenida Universidad, dejando únicamente daños materiales. El percance, aunque menor, marcó el final de un evento que reunió a cientos de participantes y generó una intensa movilización vehicular en la zona.

Comentarios